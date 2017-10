Bob Brozman va concerta în Club Doors

Excentricul cântăreț Bob Brozman vine în concert la Constanța, pentru toți iubitorii de muzică originală. Nimeni nu îi stă în cale, stilul său redefinind, prin muzică, diversitatea culturală din întreaga lume. Personaj dinamic și colorat, acesta reușește să își uimească publicul nu doar prin tehnica folosită, cât și prin umorul prezent în repertoriul său muzical.Datorită proiectelor sale cu artiști din toată lumea (Debashish Bhattacharya, India; Takashi Hirayasu, Okinawa; Djeli Moussa Diawara, Guinea; Ledward Kaapana, Hawaii; David Grisman, Mike Auldridge, USA; Jeff Lang, Australia; Woody Mann, USA; Cyril Pahinui, Hawaii), este considerat un muzician pentru care barierele sunt inexistente. Aflat în continuă mișcare, Bob Brozman are an de an turnee în America de Nord, Australia, Asia, Africa și Europa.După ce, în februarie 2012, a concertat în cadrul Sighișoara Blues Festival, Bob Brozman revine în România, prilej cu care constănțenii vor avea parte de un spectacol de neuitat sâmbătă, ora 21.00, în Club Doors.