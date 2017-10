Blestemul Cazinoului! Dezinteres şi mizerie politică

Blestemul Cazinoului! Dezinteres și mizerie politică

Purtând titlul „Patrimoniul Regal la Marea Neagră”, dezbaterea a reușit să atragă un numeros public, iubitor al acestei bijuterii arhitecturale, dar, și mai surprinzător, la un moment dat un pâlc de vizitatori a umplut holul în care se afla expoziția „Scurtă istorie în imagini a Cazinoului din Constanța”.Pianista Raluca Știrbăț își reamintește cu nostalgie despre acest „pol de frumusețe și eleganță” din copilăria sa. „Este un lucru foarte trist că, în atât de mulți ani, această clădire unică nu și-a găsit o rezolvare - și să nu credeți că există foarte multe clădiri de acest gen în lume de bijuterie art nouveau. Este foarte trist că îl redeschidem doar pentru o zi, dar sper din suflet să se găsească soluții cât mai curând”, a declarat pianista, care este și președinte al Societății Internaționale „George Enescu” din Viena.În aceeași termeni superlativi a vorbit despre „bogăția ascunsă” și academicianul Șerban Sturdza, președintele Ordinului Arhitecților din România, filiala București, care, printr-o metaforă relativă la modul cum au reușit în campania de salvare a casei lui George Enescu de la Mihăileni, și-ar dori ca și la Constanța locuitorii să-și salveze patrimoniul, propunând chiar o colectă publică. „Ceea ce vedem noi aici nu trebuie să ne sperie, pentru că, în Primul Război Mondial, în sala în care ne aflăm a căzut o bombă, deși Cazinoul era spital militar”, a încercat să temporizeze drama actualei clădiri reputatul om de cultură constănțean Doina Păuleanu.Conform desfășurătorului propus de lect. univ. dr. Daniel Citirigă, din cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice și ma-nager regional pentru Constanța al Campaniei „Oamenii Timpului”, colegul său prof. univ. dr. Florin Anghel urma să vorbească despre Palatul regal din stațiunea Mamaia. Neputându-și reprima totalul dezgust vizavi de faptul că de mai bine de două decenii autoritățile locale care s-au succedat au preferat maimuțăreala în loc să valorifice și să crească patrimoniul cultural avut pe mână, prof. Anghel a mărturisit deschis că „autoritățile locale au dovedit un sentiment antinațional prin vinderea a tot ceea ce a însemnat patrimoniu cultural. Încă mai am speranța că Primăria Constanța își va recupera memoria pierdută și va salva ce mai este de salvat fie și în al 12-lea ceas”, a afirmat universitarul.La finalul celor peste trei ore și jumătate de… colocviu, s-a iscat o mică polemică între arhitectul Radu Cornescu și primarul Decebal Făgădău, în legătură cu desti-nația pe care o va avea viitorul renovat Cazinou.„Starea actuală a acestei clădiri nu pune în pericol viața celor care îi trec pragul, întrucât lucrările realizate în 1986 i-au întărit structura de rezistență. Aspectul actual se datorează faptului că, din 2007, când a fost dat în concesiune, s-a întrerupt curentul electric și orice rețea și deci nu a mai avut nici încălzire. Nu mai vorbim de întreținere, nemaiavând nicio funcțiune. De la an la an se degradează extrem de mult. La ora actuală, Cazinoul nu mai este al constănțenilor, ci al Companiei Naționale de Investiții, promițând că-l va reface. Și cu toate că există bani pentru refacerea lui, aproape 7 milioane de euro, jocul licitațiilor și al contestațiilor a făcut ca, timp de patru ani, Cazinoul să nu aibă un proiectant și un constructor care să continue aceste lucrări. Să sperăm că noile firme care intră la licitații să nu facă din nou același joc care să prelungească acest chin”, a declarat arhitectul Cornescu, adăugând că, la această oră, nu se știe care îi va fi destinația, ceea ce este foarte grav, întrucât ar presupune ulterioare recompartimentări.Primarul Făgădău avea să-l contrazică, afirmând că deja s-a stabilit destinația. „La parter, la intrare, va exista o expoziție cu istoria Cazinoului, o sală de ședințe și de dezbateri, dar și evenimente culturale care să nu necesite intervenția structurală a clădirii. La etaj, va fi o sală de spectacole, iar acolo unde au existat dintotdeauna funcțiunile de alimentație publică, acestea vor fi păstrate. Evident că nu va avea funcțiuni de Cazinou, pentru că statul român nu finanțează restaurarea imobilelor ca ulterior să producă plus valoare unor companii private. Din februarie și până acum, stăm cu 37 milioane de lei și ne uităm spre un viitor care nu se mai apropie. Într-adevăr, nu este stabilită destinația tuturor spațiilor, pentru că nu este obiectul actual, ci restaurarea. Ba mai mult, vom dubla echipa de proiect desemnată de către finanțator, să venim cu o echipă locală, și în momentul în care va începe să fie restaurat, vom deschide o pagină de internet, așa încât fiecare constănțean sau vizitator să îmbogățească cu experiența personală istoria Cazinoului. Evident că de acolo vom extrage cam ce destinații vor avea încăperile mari, dar în momentul de față fixarea unei asemenea teme prin înghețarea licitației cred că este inoportună”, a încercat să clarifice edilul constănțean.Cert este că, până la proximul… târnăcop, Anuala Arhitecților Dobrogeni se va desfășura timp de două săptămâni la Cazinou.