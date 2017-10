Black Sea Summer University 2012 a adus la Constanţa profesori de la Harvard şi MIT

Black Sea Summer University 2012 a adus la Constanța profesori de la Harvard și MIT

La Constanta, se desfășoară până duminică, 15 iulie, a treia ediție a Black Sea Summer University, organizată de Asociația Studenților în Economie și Business și Univer-sitatea „Ovidius” din Constanța.Școala de vară are loc în campusul Universității „Ovidius” cu tema „Strategy and innovation”.Tema ediției din 2012 a fost propusă de un membru proeminent al Board of Advisors, prof. Andrei Hagiu, singurul profesor român de la Harvard Business School, și subiectele dezbătute vor varia de la leadership și change management la securitate energetică și competitivitate.De asemenea, se mai regăsesc competitivitatea și inovarea, strategii dinamice de negociere sau securitatea energetică în zona Mării Negre. Prezența reprezentanților a două universități din faimoasa Ivy League: Harvard și MIT, precum și a unor executivi români și internaționali de la companii de renume transformă această școală de vară într-o întâlnire elitistă pentru învăță-mântul constănțean.Participanții provin din țări ca România, Ucraina, Rusia, Azer-baidjan, Turcia, Moldova, Olanda, Armenia sau Serbia. Ei vor discuta printre alții cu: Peter Coles - Harvard Business School, Mihai Manea - MIT, Sergiu Oprescu - CEO Alpha Bank, Dan Bulucea - CEO Google Romania, Bogdan Belciu - Partener Price Water-houseCoopers Romania, Irina Anghel - Secretar general al Asociației de Private Equity și Venture Capital din Europa de Sud Est.Proiectată pentru studenții de elită, cu un potențial ridicat de a deveni liderii de mâine, școala de vară le dezvoltă tinerilor aptitudinile esențiale pentru succesul viitor. În fiecare vară, 40 de participanți foarte motivați au o oportunitate unică de a-și consolida talentul prin dezvoltarea abilităților de leadership și de a ieși din acest program mai bine pregătiți pentru provocările economiei globale.Curricula este construită pe fundamente puternice, cum ar fi integrarea inovației, globalizare, criza financiară și rolul tehnologiei în afaceri. Aceasta, combinată cu istoria și arhitectura Constanței, precum și cu contextul internațional, creează o platformă puternică pentru creșterea și dezvoltarea personală.