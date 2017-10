Black Sea Orchestra şi legendarul Florian Lungu au adus jazz-ul la Constanţa

Black Sea Orchestra și legendarul Florian Lungu au adus jazz-ul la Constanța

Club SNC a găzduit, joi seară, un super-concert de jazz susținut de Black Sea Orchestra, botezată ad-hoc de Florian Lungu, zis Moșu’ - special guest-star al evenimentului - Black Sea Sharks (Rechinii de la Marea Neagră). Cele aproape trei ore de jazz live cu talentații instrumentiști și cântăreți ai formației Black Sea Sharks i-au făcut să vibreze pe cei aflați în sală în număr destul de mare. „Vinovați” pentru atmosfera creată au fost: band leader-ul Liviu Mărculescu (trombon), Nicu Dima (trompetă), Marcel Dășanu (sax tenor, clarinet), Nicu Spătaru (sax alto), Valentin Tănase (baterie), Andrei Răilean (bass) și Elena Gatcin (pian și voce). Muzica nu a fost lăsată chiar de tot să-și facă de cap, ci a fost prezentată, analizată și con-textualizată istoric de Florian Lungu, ale cărui inspirate inserții de bancuri cu muzicieni au contribuit la păstrarea bunei dispoziții pe parcursul întregii seri. „În România există mai mulți muzicieni decât formații, cu atât mai lăudabilă inițiativa de a înființa o formație”, a spus criticul muzical Florian Lungu, la începutul concertului. De asemenea, el a realizat o trecere în revistă a festivalurilor de jazz din România, amintind și de cel de la Gărâna, care a strâns mii de spectatori, dar și de Festivalul de etno-blues de la Arad, care va avea loc în perioada 16-18 octombrie, și de Bucharest Jazz Masters, care se va desfășura pe 23-25 octombrie, la București. Tot Florian Lungu l-a prezentat pe Liviu Mărculescu, „demiurgul formației”. Născut la Constanța, artistul s-a înconjurat toată viața de muzică jazz. A fost trombonist la Filarmonica din Botoșani, membru al Filarmonicii din Iași și a colaborat cu regretata cântăreață Anca Parghel, participând în duo la numeroase concerte și festivaluri. De asemenea, a făcut parte din Moldavian Jazz Band, condusă de Romeo Cosma, apoi a pus bazele propriei trupe – Trio Contemporan + 1. A susținut concerte în diferite țări și a revenit la matcă anul trecut, în prezent fiind angajat al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Am putut-o revedea și pe Elena Gatcin, a cărei superbissimă voce ar putea sensibiliza orice tip de pu-blic. Solist vocal și instrumentist, Elena a putut fi admirată și pe scena Teatrului de Stat, în musicalul „Strangers in the night”. Artista a absolvit Conservatorul în Chișinău și, alături de trupa Edict, a participat și obținut premii la multe festivaluri românești: Cerbul de Aur, Mamaia, Callatis sau Stufstock. Modelul ei în jazz: Ella Fitzgerald, cea care o inspiră și o determină să meargă mai departe pe drumul muzicii. Așa cum a anunțat Liviu Mărculescu la finalul concertului, este posibil ca publicul constănțean să îi revadă pe Florian Lungu și pe talentații și energicii instrumentiști ai Black Sea Orchestra și luna viitoare, în cazul în care vor fi găsit resursele financiare necesare.