Biroul executiv al CJE răspunde acuzaţiilor

Biroul executiv al CJE răspunde acuzațiilor

Ştire online publicată Miercuri, 03 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a nu fi acuzați că suntem părtinitori, dăm publicității comunicatul de presă transmis redacției sub semnătura președintelui interimar al CJE Gabriel Lazăr și al avocatului elevului, Cristina Danovschi.„Având în vedere situația precedentă și faptul că în presă a apărut un articol nedemn de scopurile și principiile Consiliului Elevilor, Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor se află în postura de a răspunde public acuzațiilor aduse.În urma celor trei luni de mandat al noii formule și a incompatibilității și comunicării precare dintre fostul președinte și restul BEx-ului, luni, 1 februarie, am fi anunțat demisia președintelui Bărbuleasa Andreea. Pe data de 31.01.2016 a anunțat că părăsește echipa, iar pe 1.02 urma să ne întâlnim cu toții pentru înaintarea demisiei, aprobarea sa de către BEx și predarea documentelor rămase la Andreea, declarațiile conform cărora demisia a survenit în urma întâlnirii de ieri fiind false! Este de menționat faptul că, deși a fost declarat în presă că anterior Adunării Generale a CJE nu au existat tensiuni, acestea au fost încă de la început și uneori alimentate chiar de către ea. Înaintea Adunării Generale acestea se stinseseră, însă la final a reieșit de unde proveneau, și anume din incapacitatea Andreei de a stinge un conflict și de a coordona o echipă. (…) La Adunarea Generală de sâmbătă, la care a participat și Președintele Consiliului Regional al Elevilor pe regiunea Sud-Est, Alexandru Drăghici, există martori care pot confirma comportamentul agresiv al domnișoarei Bărbuleasa față de colegii ei, iar faptul că ne-a acuzat de violență fizică este o scenă demnă de operele lui Caragiale… să fim serioși! Situația tinde spre penibilul absolut. NU acesta este scopul organizației: să iasă în presă cu scandaluri. Președintele CNE nu avea niciun interes să o atace personal, iar în cazul în care Andreea nu-și dădea demisia de onoare, ar fi fost demisă atât de Biroul Executiv, cât și de Adunarea Generală. Motivele sunt cât se poate de clare. La AG-ul de sâmbătă am fost profund dezamăgiți de prestația Președintelui atunci în funcție, atât noi, cât și seniorii, reprezentanții CNE și Președinții de Consilii Școlare.Am dorit să clarificăm toate aceste aspecte ca să lăsăm în urmă toate scandalurile rușinoase ce nu ar trebui să caracterizeze Consiliul Elevilor.În prezent suntem fericiți să anunțăm că nu mai există divergențe între actualii membri BEx și nici lacune în comunicare, lucruri esențiale în cimentarea unei echipe și care până acum ne-au lipsit”.