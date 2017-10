Biografia lui Steve Jobs va fi lansată în limba română în martie 2012

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Biografia autorizată a lui Steve Jobs, scrisă de Walter Isaacson și care a apărut ieri în Statele Unite ale Americii, va fi lansată în limba română în martie 2012, la Editura Publica, după cum au declarat reprezentanții editurii.Reprezentanții Editurii Publica au spus că au cumpărat drepturile de autor, însă nu au precizat cine va fi traducătorul biografiei lui Steve Jobs."Avem drepturile de autor și credem că în martie 2012 o să apară ediția în limba română", au spus reprezentanții Editurii Publica.Publicată de Simon & Schuster, biografia, care are 656 de pagini, scrisă de Walter Isaacson, fost redactor-șef al Time Magazine și fost director general al CNN, care a avut peste 40 de interviuri cu Steve Jobs, poate fi cumpărată din librăriile americane începând de luni.Biografia legendarului Steve Jobs realizează portretul unui bărbat complex, care a refuzat întotdeauna să îl întâlnească pe tatăl său biologic și nu a ezitat să îl critice pe președintele Barack Obama la prima lor întâlnire, după cum a relatat AFP într-un material din 22 octombrie."Când am căutat-o pe mama mea biologică, evident că îl căutam și pe tatăl meu biologic. Am aflat puține lucruri despre el și nu mi-a plăcut ce am aflat", a povestit Jobs biografului său, Walter Isaacson, într-un interviu difuzat joi de postul de televiziune CBS și preluat sâmbătă de AFP.Adoptat la naștere de un cuplu de californieni modești, Jobs l-a identificat până la urmă pe tatăl lui, descoperind că a avut deja ocazia să îi strângă mâna: acest american născut în Siria și cu numele de Abdulfattah Jandali, care își spunea John, avea un restaurant cu specific mediteranean în Silicon Valley, unde Jobs a luat cina deseori."Îmi amintesc că m-am întâlnit cu proprietarul (restaurantului), care era originar din Siria și căruia îi cădea părul. I-am strâns mâna, el mi-a strâns, de asemenea, mâna", povestește el în volum.Jobs însuși a explicat că i-a cerut surorii sale vitrege, cu care avea relații bune, să nu dezvăluie identitatea tatălui său: "Am devenit bogat și mă tem că mă va șantaja sau că va alerta presa", s-a justificat el, potrivit unui extras dintr-o carte publicată de Huffington Post.Steve Jobs s-a dovedit critic și față de Barack Obama, căruia i-a refuzat o invitație la cină deoarece ar fi vrut ca președintele american să îl sune în persoană, potrivit Huffington Post."Sunteți pornit să nu aveți decât un mandat", i-ar fi declarat Jobs lui Obama la începutul primei lor întâlniri.Motivul criticilor sale, rezumate de Huffington Post, era următorul: administrația ar trebui să fie mai înțelegătoare cu întreprinderile și să ia exemplul Chinei, unde este mai ușor să construiești uzine "fără norme sau costuri inutile".În plus, Steve Jobs s-ar fi declarat dezamăgit de Obama, pentru că președintele "nu vrea să ofenseze pe nimeni", a relatat New York Times.Pe de altă parte, potrivit biografiei sale autorizate, Steve Jobs a întârziat o operație chirurgicală pentru tratarea cancerului său pancreatic, în timp ce aceasta i-ar fi putut crește speranța de viață, a afirmat biograful său, Walter Isaacson, citat de AFP în 21 octombrie."Mi-a spus: nu aș vrea ca trupul meu să fie deschis, nu aș vrea să fie brutalizat în acest mod", a povestit biograful Walter Isaacson într-o ediție a emisiunii "60 Minutes" de la CBS, citată de AFP."Cred că se gândea în mare că, dacă ignorăm ceva, dacă vrem ca acel lucru să nu existe, putem avea o gândire magică", putem obține ca acest lucru să se realizeze doar prin gândire, a adăugat Isaacson. "El voia să vorbească despre acest lucru, să spună cât de mult regretă", a adăugat Issacson. "Cred că avea sentimentul că ar fi trebuit să facă operația mai devreme."Steve Jobs s-a operat până la urmă de o formă vindecabilă de cancer de pancreas în 2004, la nouă luni după diagnosticarea bolii. În acest timp, "el a încercat să se trateze cu un regim alimentar, a mers la spiritualiști, a încercat mai multe modalități de tratament macrobiotic și nu s-a operat", a povestit Isaacson.După nouă luni, după ce toți prietenii i-au cerut să încerce calea chirurgicală, el s-a lăsat înduplecat. "Se presupune că a fost prea târziu, deoarece, când l-au operat, (chirurgii) au remarcat că (boala) se extinsese la țesuturile din jurul pancreasului". Potrivit lui Isaacson, Steve Jobs a continuat să fie tratat în secret, în timp ce se declara complet vindecat.Steve Jobs și-a luat un concediu medical în 2009, în timp ce a primit o grefă de ficat, și un altul începând din ianuarie.Steve Jobs a murit pe 5 octombrie, la vârsta de 56 de ani. Potrivit presei internaționale, autoritățile locale au confirmat în 10 octombrie că Steve Jobs a murit în casa sa din Palo Alto (la sud de San Francisco), din cauza unui cancer la pancreas.