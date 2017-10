Biografia lui Steve Jobs va deveni film. Vezi cine deţine drepturile de ecranizare

Biografia lui Steve Jobs va deveni film. Vezi cine deține drepturile de ecranizare

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul Sony a achiziționat drepturile de ecranizare a biografiei lui Steve Jobs, scrisă de Walter Isaacson, ce va fi lansată oficial pe piață pe 24 octombrie.Potrivit site-ului TheWrap.com , acest film biografic va fi produs de Mark Gordon.Editura Simon & Schuster intenționa să publice pe 21 noiembrie biografia lui Steve Jobs, însă, din cauza decesului cofondatorului grupului Apple, a luat decizia de a devansa această dată și a anunțat că va publica acest volum pe 24 octombrie.Walter Isaacson a colaborat cu Steve Jobs pentru a scrie această biografie și a realizat ultimul interviu cu Jobs în luna septembrie.Walter Isaacson, fostul director al postului CNN și fostul manager editorial al revistei Time, este un reputat biograf, care a publicat deja biografiile unor personalități precum Benjamin Franklin și Albert Einstein.Steve Jobs, slăbit și în suferință, cu numai câteva săptămâni înainte de moartea sa, și-a aprobat biografia , deoarece a vrut ca fiii săi să înțeleagă mai bine de ce nu a fost întotdeauna alături de ei, potrivit autorului mult așteptatei cărți."Am vrut ca ai mei copii să mă cunoască", i-a declarat Jobs lui Walter Isaacson, jurnalist nominalizat la premiile Pulitzer, când acesta l-a întrebat pe cofondatorul Apple de ce și-a autorizat biografia completă, după ce toată viața a ținut să îi fie respectată intimitatea și a trăit aproape ascetic."Nu am fost mereu alături de ei și am vrut ca ei să știe de ce și să înțeleagă ce am făcut", i-a declarat Jobs lui Isaacson, în ultimul lor interviu, care a avut loc acasă la emblematicul cofondator și lider al Apple, în Palo Alto, California.Steve Jobs era căsătorit, din 1991, cu Laurene Powell, cu care a avut trei copii - un băiat și două fiice, Reed, în vârstă de 20 de ani, Erin, în vârstă de 16 ani, și Eve, în vârstă de 13 ani. El mai avea însă o fată dintr-o relație anterioară cu Chrisann Brennan, Lisa Brennan-Jobs, în vârstă de 33 de ani. Liderul Apple a mai lăsat în urmă o soră, pe Patti Jobs, dar și numeroși prieteni și rude mai îndepărtate.Isaacson a declarat că l-a vizitat ultima oară pe Jobs în urmă cu numai câteva săptămâni, când l-a găsit într-un dormitor de la parterul casei, simțindu-se rău. Jobs se mutase acolo deoarece se simțea prea slăbit ca să mai urce scările. Totuși, "mintea sa era încă ascuțită și avea un umor vibrant", a scris Isaacson într-un eseu pentru Time.com, care va fi publicat în ediția tipărită a revistei care va apărea pe 17 octombrie.Steve Jobs a murit miercuri, la vârsta de 56 de ani, din cauza unei forme rare de cancer la pancreas.