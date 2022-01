Bilanțul faptelor bune la Colegiul de Arte

În acest an școlar, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” a început o frumoasă colaborare cu Asociația „Sfântul Dionisie Exiguul și Sfânta Muceniță Filofteia”, al cărei președinte este arhd. George Hrițuleac.„Trăim vremuri atipice, dominate de pandemie, în care distanțarea fizică este esențială pentru protejarea noastră împotriva virusului, motiv pentru care am ajuns mai greu la cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. De aceea, această colaborare a venit în întâmpinarea dorinței elevilor, părinților, profesorilor, de a se implica în acțiuni de voluntariat, iar reprezentanții Asociației au devenit legătura noastră cu cei mai puțin norocoși ca noi”, declara prof. Monica Enache, consilier de imagine, care ne-a relatat și evenimentele lunii decembrie.În ultima săptămână din noiembrie, cu acordul doamnelor director și prin implicarea elevilor, părinților și a profesorilor, s-a desfășurat Săptămâna fructelor și legumelor donate din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, campanie în urma căreia s-au donat aproximativ 500 de kg de fructe, legume și alimente ambalate către CȘEI Maria Montessori, Constanța.În data de 21 decembrie 2021, a avut loc activitatea „Dulciuri de Crăciun”, constând în predarea unei donații de dulciuri în baza parteneriatului încheiat între Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” și Asociația ”Sfântul Dionisie Exiguul și Sfânta Muceniță Filofteia” care au fost oferite de către elevii Colegiului din ciclurile primar, gimnazial și liceal, cu sprjinul părinților și organizați de profesorii diriginți. Activitatea a fost coordonată de director, profesor Chilea Carmen, director adjunct, profesor Eftimi Sorina, și organizată de coordonator SNAC pe unitate, profesor consilier școlar Stroia Daniela, precum și de doamnele profesoare învățământ primar Stavăr Izabela, Enache Monica și Codreanu Claudia. Cantitatea de dulciuri donate a fost de aproximativ 150 kg (bomboane, ciocolată, biscuit, cornuri, napolitane, pufuleți, etc.) și a ajuns la cele 150 de familii nevoiașe, cu copii, aflate în evidența Asociației.În aceeași perioadă, elevii clase I B, coordonați de prof. Enache Monica, l-au ajutat pe Moș Crăciun să ofere cadouri rezidenților de la Centrul de Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Techirgiol.Activitățile comunitare organizate de Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” vor continua în următoarele luni ale anului 2022, cu alte surprize frumoase pentru beneficiari.