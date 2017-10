Bilanţul consfătuirii naţionale a inspectorilor de română, de la Constanţa

Bilanțul consfătuirii naționale a inspectorilor de română, de la Constanța

Ieri, la Constanța, s-au încheiat consfătuirile cu inspectorii de limba și literatura română din întreaga țară, la care au participat 50 de persoane, în frunte cu Mina Maria Rusu și Anca-Maria Petrache, ambele inspectori generali în Ministerul Educației Naționale.Ultima zi a fost dedicată dezbaterilor pe marginea unui plan remedial privind sporirea calității pregătirii elevilor pentru examenele naționale.Mai multe amănunte despre cele întâmplate la Constanța ne-a oferit prof. Eugenia Ioniță, inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călărași. „Mă aflu pentru a opta oară la Constanța, cu fiecare ocazie participând la olimpiade, concursuri sau consfătuiri ce înlesnesc schimburile de experiență cu colegi din țară. De fiecare dată ne-am simțit foarte bine, nu pentru că geografic vă aflați la mare, dar mai ales datorită gazdelor noastre care au o capacitate extraordinară de organizare cu bani puțini. Am discutat concluziile legate de olimpiadă, de concursurile naționale, urmate de propuneri ce vor fi transmise mai departe. Aștept în fiecare an întâlnirea aceasta pentru că am ce învăța de la colegii mei, iar reprezentantele Ministerului Educației ne aduc la cunoștință tot ceea ce a apărut nou, dar și în legătură cu ceea ce este în lucru și așteptăm să se definitiveze. De asemenea, se propun județele-gazdă pentru desfășurarea viitoarelor olimpiade și concursuri. Urmează să organizăm în județul nostru, până la 15 septembrie, consfătuirii cu colegii noștri de limba română, ocazie cu care vom transmite noutățile aflate aici, dar vom face și bilanțul activității anterioare”.Astăzi debutează, tot la Constanța, consfătuirile cu directorii liceelor pedagogice din toată țara.