Big Brother la Pedagogic

Zilele acestea, curtea Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ este împânzită de fire și cabluri care vor face legătura cu cele 32 de camere de luat vederi ce urmează să supravegheze atât la exterior, cât și la interior, traficul de elevi și profesori. Nu e găselnița conducerii acestui important colegiu ca urmare a nefericitului incident petrecut la începutul anului școlar, ci, conform declarației directoarei Anamaria Ciobotaru, constituie dorința liber exprimată a părinților care, printr-un efort comun, au reușit să găsească o sponsorizare. „Prevăzusem această monitorizare încă de acum trei sau patru ani, dar tot timpul au intervenit alte investiții, cum a fost, spre exemplu, cea de anul acesta, când am renovat cantina, acțiune care ne-a costat 700 milioane lei“, a afirmat directoarea. Vor exista, în total, 32 de camere de luat vederi, împărțite echitabil: jumătate la exterior și jumătate la interior. Aceasta nu presupune, însă, că și clasele vor avea parte de monitorizare strictă. Fiind o unitate de învățământ de dimensiuni impresionante, atât ca număr de elevi - 1.200, dar și ca întindere fizică, instituția a fost mereu în centrul atenției diverselor persoane nu tocmai de bună credință. De aceea, patru camere sau chiar mai multe vor fi instalate cu vedere spre str. Răscoala din 1907, mai precis spre gardul ce delimitează instituția. După finalizarea acestei prime etape de securizare a activității școlare, elevii și profesorii vor intra în posesia unor carduri de identitate, cu ajutorul cărora vor avea acces în curtea colegiului. Întrebați ce părere au elevii despre aceste demersuri de securizare maximă a timpului petrecut la școală, unii au fost surprinși să afle, alții au glumit, sperăm, când au afirmat că „vor avea grijă“ de ele, celor mai mulți fiindu-le indiferentă existența camerelor de luat vederi. Cât despre cardurile de acces, nici un elev nu știa de ele. La Medgidia, camerele și-au dovedit utilitatea Când am aflat de intențiile părinților de la Colegiul Pedagogic, am fost tentați să afirmăm că-i o premieră… locală. Nici pe departe. Consiliul Local Medgidia a făcut una dintre cele mai meritorii investiții în securitatea învățământului local, montând, în toate cele opt școli generale, 11 grădinițe (inclusiv cele de la Valea Dacilor) și patru licee, 130 de camere de luat vederi, valoarea investiției din bugetul local ridicându-se la 67.000 euro. Din discuția purtată cu Mircea Talașman, viceprimarul Medgidiei, am aflat că serverul principal urmează a fi montat în sediul Poliției Comunitare, de unde vor putea fi vizualizate toate cele 130 de camere. În urmă cu două săptămâni, un intrus a furat din cancelaria Școlii cu clasele I-VIII „Lucian Grigorescu“ din Medgidia poșeta unei profesoare. Cu ajutorul filmulețului care rămâne stocat timp de 20 de zile, a putut fi identificat și prins făptașul. De asemenea, prof. Eleni Cruceru, directoarea Școlii „Constantin Brâncuși“ din aceeași localitate, unitate care dispune de patru camere de luat vederi, ne-a declarat că rezultatele sunt mai ales în favoarea elevilor: „Sunt mai disciplinați, iar răufăcătorii stau mai departe. Fiind o școală de centru, ne confruntam, seara, mai ales, cu problemele pe care ni le creau pretendenții elevelor noastre“. Spre știința altor școli care-și doresc Ne-am interesat la o societate de securitate specializată în instalarea de astfel de kit-uri și am aflat că, spre exemplu, pentru instalarea a opt camere, prețul kit-ului (ce nu include TVA-ul și nici manopera) este de 60 milioane lei, la care se adaugă 20 sau 30 la sută montajul. Este adevărat că la o școală cu un număr mai mare de elevi, aportul fiecăruia se reduce substanțial. 