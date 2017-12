Biciclişti, haideţi la un tur al lacului Techirghiol!

Bicicliști, haideți la un tur al lacului Techirghiol!

Constănțenii dornici de mișcare pot pedala, duminică, 17 decembrie, aproximativ 60 de km, dând astfel un tur complet al lacului Techirghiol. Temerarii trebuie să știe, însă, că jumătate din acest traseu este asfaltat și jumătate off road, așa că participanții sunt rugați să aibă asupra lor cele necesare pentru un traseu de acest gen.Altfel spus, nu uitați acasă kit-urile antipană, peticele, pompele etc, pentru a avea un traseu fără probleme. Plecarea se va face la ora 10.00, din fața vaporașului de la Gară. Traseul va fi următorul: Constanța - Agigea - Eforie Nord - Eforie Sud - tură de Lac - Techirghiol - Eforie Nord - Agigea - Lazu - Constanța.Traseul are aproximativ 60 de km, iar viteza medie de deplasare va varia între 20 - 25 de km/oră. Desigur, vor fi făcute și popasuri, primul în Eforie Sud, pentru 15 minute, iar cel de-al doilea în Eforie Nord, pentru 30 de minute. În funcție de cereri există posibilitatea să mai fie făcute și alte mici popasuri.Pentru cei care se vor decide să plece, ei au regulament de urmat. Astfel, nimeni nu are dreptul să-l depășească pe cel care se află în fruntea plutonului. Apoi, se va circula numai pe prima bandă a drumului și nu vor fi lăsate distanțe între participanți, păstrând plutonul compact.De asemenea, participanții sunt rugați să păstreze direcția de mers (fără slalom-uri printre ceilalți), iar dacă este totuși nevoie, asigurați-vă că partea spre care vreți să schimbați este liberă. Totodată, la apariția diferitelor obstacole pe traseu (grătare de scurgere, gropi, capace de canalizare etc.) bicicliștii au obligația de a semnaliza partea pe care se află. Nu în ultimul rând, toată lumea trebuie să poarte echipament specific pentru bicicliști (lumini față spate, cască). În primul rând, însă, toți sunt sfătuiți să fie atenți și să respecte regulile de circulație.