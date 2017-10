Biblioteca Judeţeană Constanţa, în pericol de a fi desfiinţată

Biblioteca Județeană Constanța, în pericol de a fi desființată

Ca majoritatea instituțiilor de cultură din oraș, Biblioteca Județeană „I.N. Roman“ are de suferit de pe urma dezinteresului autorităților locale, dublat de măsurile de austeritate luate de Guvern. În urma concedierilor, din cei 104 angajați ai instituției au rămas doar 50, dintre care doar 39 sunt bibliotecari. Cum poate să funcționeze o bibliotecă în condițiile în care, conform legii, la o populație de 722.360 de locuitori ai Constanței, personalul de specialitate ar trebui să fie cuprins între 103 și 144 de bibliotecari? Pe fondul acestor probleme, de ceva vreme, prin Bibliotecă circulă un zvon conform căruia instituția se află în pericol de a fi desființată, Consiliul Jude-țean creând deja precedent pentru astfel de situații. A mai fost închisă Biblioteca Județeană Constanța a fost închisă în perioada 15 iunie - 1 august, iar în intervalele 1 mai - 15 iunie și 1 august - 15 septembrie, doar jumătate din serviciile instituției au putut fi folosite de public, întrucât toți angajații au fost, pe rând, în șomaj tehnic, timp de 90 de zile. Probleme grave cu care se con-fruntă instituția ne-au fost semnalate de bibliograful Ionel Alexe: „Practic nu există achiziții de carte în 2010. În iunie a fost facturat doar un singur stoc de carte, în valoare de 2.379 lei, care nu a fost însă achitat. De la 15 septembrie programul cu publicul al bibliotecii s-a redus la doar 39 de ore pe săptămână. Astfel, publicul e văduvit în ceea ce privește dreptul la informare”. Ca și în cazul altor instituții de cul-tură constănțene, de la 1 octombrie, angajații bibliotecii nu și-au mai primit salariile, deși aceștia au venit la serviciu zi de zi. „Speranțe de plată? Nule. Bugetul alocat pentru salarii a fost cheltuit, iar alți bani pen-tru salarii, conform șefilor Direcției de Cultură a Consiliului Județean, nu sunt de găsit”, declară Ionel Alexe. În scrisoarea prin care cere solidaritate față de Biblioteca Județeană, Ionel Alexe aduce în atenție opinia specialiștilor din Ministerul Culturii, care susțin că aceste probleme denotă „interesul scăzut al autorităților publice pentru susținerea lecturii publice”. „Conducerea bibliotecii a ales smerenia“ Ionel Alexe a avut curajul de a încălca „legea tăcerii”, ajungând, ca angajat al Bibliotecii Județene, într-un moment critic: în pragul sărbătorilor, nu există certitudinea că el și colegii săi își vor primi salariile: „Situația nu e deloc ușoară, ne e frică, dar eu am ales să nu încuviințez spaimei mele și să spun adevărul. Tuturor ne e teamă pentru posturile noastre, pentru relația cu profesia pe care o iubim și în care am investit nu puțin, pentru stabilitatea familiilor noastre. Și toți știm că ceea ce se așteaptă de la noi este să cedăm spaimei. Eu aleg să rostesc franc adevărul: situația Bibliotecii Județene Constanța este critică, viitorul ei e în cumpănă, chiar desființarea este o ipoteză plauzibilă, angajații ei sunt disperați, comunității locale i se îngrădește dreptul la infor-mare”. În același apel la solidaritate, Ionel Alexe consideră că situația dezastruoasă în care se află biblioteca nu a fost cunoscută până acum din cauza fricii și a smereniei: „Mâhnirea mea pro-fundă și acest apel deznădăjduit la sprijin vin din faptul că, în fața brutalului act de forță impus de Consiliul Județean, conducerea bibliotecii a ales smerenia. Situația noastră reală nu e cunoscută. Nici măcar la nivelul asociațiilor de bibliotecari, nu mai vorbesc de corpul social. Pentru că teama de represalii a fost și este imensă. Adevărata motivație este însă alta: frica. Iar această frică a generat confuzie, amânări, suspiciune și, ca într-un cerc vicios, mai multă frică”, adaugă Ionel Alexe. Dezastrul de sub preș Pe de altă parte, directorul Bibliotecii, Liliana Lazia, nu crede că situația e atât de disperată pe cât o prezintă Ionel Alexe: „S-au făcut restructurări peste tot. Trebuie să ne adaptăm acestei situații. Noi am făcut o primă adaptare, făcând în așa fel ca biblioteca că funcționeze, dar nu la pa-rametrii la care a funcționat până acum. În privința salariilor, se va face rectificare de buget. Bănuiesc că în urma rectificării se vor primi salariile”. Am stat de vorbă și cu un alt angajat al Bibliotecii, care nu a vrut să-și decline identitatea, de frica de a nu fi dat afară. Ne-a împărtășit, însă, problemele grave cu care se confruntă: „Noi ne vedem de treabă, venim la serviciu, dar când n-ai cu ce plăti facturile e greu. Suntem toți supărați. Când te sună creditorii și n-ai nicio perspectivă e foarte greu… mi-e și frică să mă împrumut de bani”.