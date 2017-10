Biblioteca din Limanu, lăsată de izbelişte

Biblioteca din Limanu, lăsată de izbeliște

În centrul comunei Limanu, peste drum de biserică și grădiniță și lângă școală se află biblioteca. Dacă despre cele două instituții de învățământ se poate spune că sunt moderne, biblioteca pare, însă, dintr-un deceniu trecut. Și asta pentru că sediul ei se află la etajul căminului cultural, la capătul unor scări vechi, înconjurate de pereți cu un aspect neplăcut. Ușa bibliotecii te face să crezi că în spatele ei este o cămară sau un depozit, însă sunt două săli - una cu volumele bibliotecii școlii și alta cu cele ale comunei. Așadar, este o singură bibliotecă și o singură angajată. În plus, la parterul clădirii se află sediul gospodăririi comunale în care câteva angajate lucrează și ele într-un spațiu mai puțin agreabil. Tot aici găsim și sala unde încă se mai organizează nunți. Bibliotecara aduce lemne de acasă Deși, în școala aflată la câțiva pași, există calorifere racordate la o centrală termică, cele două săli ale bibliotecii sunt înghețate. Chiar dacă există sobe, una dintre ele este veche și s-a înfundat, iar cealaltă funcționează doar atunci se face aprovizionarea cu lemne. Pentru că nu beneficiază de combustibil solid, așa cum ar fi normal, bibliotecara își aduce, atunci când poate, lemne din propria casă. „Înainte luam lemne de la școală, dar acum ei au încălzire centrală și sunt nevoită să aduc de acasă. Stau la curte și am norocul că se mai găsesc crenguțe și lemne. Acum am adus un calorifer pentru că nu pot să iau de la familia mea toate proviziile de iarnă”, ne-a spus bibliotecara Cristina Manea. O altă problemă o reprezintă dulapurile vechi pe raftul cărora stau cărțile bibliotecii comunale. Angajata Cristina Manea spune că a cerut încă de acum câțiva ani primăriei să cumpere mobilier nou pentru cărți, deoarece dulapurile existente sunt vechi și, în același timp, nesigure. Ultimele achiziții, în urmă cu un an Tot Cristina a adus și perdele, flori și puțin var de când s-a zugrăvit școala ca spațiul în care lucrează să arate ca un loc de muncă frumos. „Mi-a plăcut dintotdeauna să citesc și îmi place ceea ce fac. De aceea am încercat să contribui cu ce pot ca biblioteca să arate cât de cât bine și oamenii să vină cu plăcere în acest spațiu”, ne-a spus Cristina. De asemenea, tot ea spune că, în cinci ani, de când lucrează la bibliotecă, primarul a trecut rar pe aici. „Primarul a fost în urmă cu mai mult timp, și doar s-a uitat, iar a doua oară când a venit a donat niște cărți care au fost ale fetelor lui“, ne-a mai spus Cristina. Referitor la cărți, biblioteca școlii este mai des aprovizionată decât cea locală, ultimele cărți fiind aduse de școală în urmă cu două săptămâni, în timp ce pentru biblioteca comunală au fost oferite volume în urmă cu un an. Femeile casnice, printre cititorii înscriși la bibliotecă „Anul trecut, au fost înscrise la bibliotecă 80 de persoane, iar în acest an sunt aproximativ 100. Iar cei care vin să împrumute cărți nu sunt doar elevi, ci și femei casnice sau alți oameni care își mai fac timp de lectură“, a mai spus bibliotecara.