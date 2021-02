„Biblioteca de la miezul nopţii”- o carte plină de învăţăminte

„Toţi ne întrebăm mereu cum ar fi putut să fie vieţile noastre. Dar dacă am găsi răspunsul într-o bibliotecă? Atunci când Nora ajunge în această bibliotecă, are şansa să îndrepte lucrurile - o viaţă plină de durere şi de regrete. Ea are ocazia să facă totul altfel şi să-şi dea seama cum ar putea avea viaţa perfectă, dar lucrurile nu sunt tocmai cum şi le imaginează ea. Curând, alegerile pe care le face o pun într-un pericol iminent. Înainte să expire timpul, trebuie să răspundă la o singură întrebare: care este cea mai bună cale de a vă trăi viaţa?”, precizează criticii. Tot ei spun că Matt Haig este unul dintre cei mai imaginativi scriitori ai epocii noastre. În acest roman, povestea emoţionantă este plină de învăţăminte despre cât de important este să apreciem viaţa pe care o avem.





Una dintre cele mai căutate cărţi în librării, dar şi pe internet este, la ora actuală, „Biblioteca de la miezul nopţii. O singură bibliotecă. O infinitate de vieţi”, de Matt Haigo. El spune că, undeva, la marginea universului, există o bibliotecă infinită de cărţi, iar fiecare poveste din ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieţii oamenilor, aşa cum este, alta spune povestea vieţii, aşa cum ar fi fost dacă aţi fi luat altă decizie într-un anumit moment.