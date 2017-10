Biblionet, la dispoziţia locuitorilor din Cernavodă şi în week-end

Biblionet, la dispoziția locuitorilor din Cernavodă și în week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La Cernavodă funcționează de puțin timp Centrul de Internet pentru Public - Biblionet, care are sediul în incinta Bibliotecii. Potrivit unui comunicat de presă, Cernavodă se numără printre cele 16 localități din județ care au fost selecționate să participe la acest program. Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea, este finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates și are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România. Centrul este deschis de luni până vineri între orele 8.00 - 19.00 și sâmbătă între orele 8.00 - 13.00 și are din ce în ce mai mulți vizitatori.