Belele la debut de an şcolar. Grădiniţe supraaglomerate şi şcoli fără apă curentă

Revenire spectaculoasa!

Am ramas muti de uimire, oameni buni! Cine credeti ca s-a infiintat dis de dimineata pe 1 septembrie la scoala 28, calare pe cateva sute de cai putere marca Jeep- rosu ca sangele proaspat, numai bun de beut? Cum cine? Prietena noastra miha stan! A venit sa-si savureze momentul de glorie..., intoarcerea triumfala pe bancutea din fata scolii! In cancelarie inca n-a ajuns, ca nu e cazul, e prea cald afara si...oricum, patrunde greu, cu pasi marunti si mai mult inapoi, precum racul, sau in marsarier....cum zicem noi,soferii.... Nu se stie de ce, dar deocamdata ia pulsul doar in curtea scolii, cu iarba uscata proaspat taiata, parjolita de soarele acestei vieri fierbinti in care I s-a confiscat iubita scoala -jucarie, cu minunatul lliving- cabinet- fumoar in care nu mai poate decat cu greu sa patrunda.....Of, of, ooooof! A naibii situatie! Sa muncesti patru ani si ceva ca sa-ti construiesti un loc caldut, si sa ti se zboare de sub nas intr-o clipita! Cat ai zice.....numirea noilor directori...Naspa de naspa, fratilor!!!!