Bază de date interactivă cu bunurile din patrimoniul cultural mobil

O bază de date cu bunurile culturale din România, ce va fi folosită de Ministerul Culturii, Poliție, Poliția de frontieră și Autoritatea Națională a Vămilor, va fi realizată într-un proiect Phare care are ca scop protejarea patrimoniului cultural național mobil. Proiectul are o valoare totală de 1,75 milioane de euro și caută să reducă exportul și a comerțul ilicit de bunuri de patrimoniu și numărul de furturi, distrugeri și falsificări de bunuri culturale. Sistemul integrat de gestiune va fi realizat prin cooperarea între cei patru beneficiari, va putea fi accesat de aceștia simultan și va permite un control permanent al locurilor unde se află bunurile clasate în Patrimoniul Cultural Național Mobil.