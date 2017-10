Bate vântul schimbării în şcolile constănţene. Cine e la rând?

Bate vântul schimbării în școlile constănțene. Cine e la rând?

În lipsa informațiilor oficiale pe care le așteptăm în continuare de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, precum în romanele Agathei Christie, încercăm din aproape în aproape să aflăm ce unități de învățământ constănțene vor începe anul școlar 2015-2016 cu alți directori în fruntea lor, pentru o cât mai veridică informare a celor din sistem care au dovedit că sunt interesați de subiect.Ieri, la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, din Cumpăna, a avut loc votarea nu numai a directorului, dar și a directorului adjunct. Așadar, după ce, în prezența a trei inspectori, a fost votată prof. Daniela Cristea, de specialitate turism, câteva zeci de minute mai târziu, contracandidata sa, prof. Ionela Baciu, catedra de matematică-fizică, avea să fie aleasă director adjunct de către cei 39 de titulari ai acestui liceu.Sub impulsul votului nefavorabil și în ciuda faptului că încă este director adjunct până la 31 august, prof. Monica Nuțu s-a considerat marginalizată, după ce, timp de un an, s-a bucurat de aprecierea colegilor și a consiliului de administrație al liceului, care i-a și conferit calificativul „Foarte Bine” la recenta evaluare.„Nu contest corectitudinea votului, ci a modului în care am fost marginalizată, după un an de muncă în fruntea acestui colectiv. Lucrurile s-au făcut forțat și mă simt dezavantajată pentru că nu eram titularul școlii, ci al sistemului, și nu am înțeles de ce nu am avut dreptul de a participa alături de colegii mei. Ce bază legală se invocă pentru aceste alegeri în consiliul profesoral?”, este nedumerirea prof. Nuțu.S-a votat schimbarea și la NăvodariVineri, 14 august, și consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale nr. 1 „George Enescu” din Năvodari a supus la vot alegerea directorilor. Așadar, începând cu anul școlar 2015-2016, va reveni la conducerea acestei instituții prof. Doina Malanca, aceeași care, în perioada martie 2013 - august 2014, a deținut funcția de director adjunct. Tot în consiliul de vineri a fost aleasă și prof. Leila Ali în funcția de director adjunct.