Bătălia pentru şefia ISJ Constanţa. Iată echipa de inspectori şcolari

Lipsa de interes este a copilului nu a profesorului. Pe vremea lui Ceaușescu profesorul si părintele cereau socoteala elevului pt rezultate, acum după emancipare elevul si părintele cer socoteala profesorului pt acele rezultate. Se vede clar din felul in care se comentează. Profearul se duce la catedra in fata tuturor elevilor, cine vrea sa învețe o face, cine nu are părinți care le căuta justificare prin comentarii de acest gen pe net. Daca sunt licee unde nimeni nu a luat bacul, înseamnă ca nimeni nu merita sa ia bacul. Este un examen de merit, nu cu promovare garantata garantata. Sa neuitam in istoricul acelor eelevi si sa vedem cat de disciplinati au fost, cat de serioși, cat de muncitori, chestiuni care țin de educația anilor petrecuți in familie. Un profesor sta la școală cu zeci de elevi, câteva ore. Un parinte sta doar cu copilul sau in marea majoritate a timpului rămas, a cui este influenta mai mare ??? Vreau exemple, la liceul X nu a promovat nimeni si vedem apoi care sunt pramatiile/elevii care nu au luat bacul. Când la ora proful se da de ceasul morții si elevul sta pe facebook sau facevorice altceva decât sa fie atent, înțeleg ca transferul de răspundere se face spre profesor, nu invers. Profesorul a luat bacul si e doxa de școală, cel interesat de promovare este elevul care are toată viață înainte si depinde de acel examen, cine trebuie sa fie mai muncitor ? Așa ca terminati draqu o data cu aruncatul vinei pe profesori. Specific romanesc, profil e de vina ca elevul nu e interesat de școală, polițistul ca a at amenda când l-a prins incalcanf legea, doctorul canu a insistat mai tare sa te lași de fumat ai acum ești pe moarte, toți din jur sunt de vine, numai vinovatul nu, ca singura luibtreababera sa se nască, de restul se ocupa cei din jurul sau. Hai ca m-am enervat !