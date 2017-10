Bătălia pentru şefia ISJ Constanţa. De ce tace şi de cine se teme Gabriela Bucovală?

6

pt SENIOR

E o idee foarte buna, aceea ca reprezentantii media sa fie prezenti in momentele importante nu numai din invatamant, ci si din alte sectoare bugetare. Fiind transparenta, procentul de corectitudine ar creste foarte mult. Va dau un exemplu, rapid, la intamplare. Acum cativa ani, cand la bacalaureat exista proba la educatie fizica, am asistat, intr-un liceu bun din Constanta, la examinarea primilor candidati. Circ e putin spus. Erau copii care nu stiau sa alerge, nu nimereau poarta de handbal, se impiedicau, nu aveau deprinderi minimale de prindere-pasare. Ce mai, de tot rasul. Nu a durat mult timp audienta, pentru ca cineva din comisie m-a recunoscut si am fost rapid evacuat, conform metodologiei :))) De curiozitate, am urmarit notele acordate in liceu. Majoritatea erau de 10, ici colo cate un 9. Ce s-a intamplat in spatele portilor inchise, este lesne de imaginat. Revenind, prezenta mediei sau a altor observatori neutri la aceste examene (repet, nu numai din invatamant) ar spori considerabil gradul de corectitudine. Este un punct de vedere personal, daca aveti pareri pro sau contra, le punem in dezbatere.