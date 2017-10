Bătălia pe catedrele constănţene s-a dat pe ultima redută. Beleaua trece în "administrarea" directorilor

Bătălia pe catedrele constănțene s-a dat pe ultima redută. Beleaua trece în "administrarea" directorilor

Cu doar două zile înainte de începerea unui nou an școlar, sunt directori de unități școlare în județul Constanța care nu știu încă dacă au toate catedrele asigurate cu cadre didactice.Conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în județul Constanța sunt 6.906 posturi didactice, din care 5.799 sunt ocupate cu titulari și 1.107 cu netitulari. În această vară, au fost scoase la titularizare 169 de posturi, din care s-au ocupat doar 61.Vineri, la Liceul Teoretic „Ovidius”, holurile deveniseră neîncăpătoare, ultima ședință publică de repartizare a celor 594 de posturi complete sau incomplete rămase neocupate suscitând interesul a sute de candidați, care s-au prezentat de la primele ore în curtea instituției amintite.Reamintim că, la începutul acestei săptămâni, la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” și la Liceul Teoretic „George Călinescu”, s-a desfășurat Concursul județean de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante. Au participat 105 candidați cu studii corespunzătoare postului solicitat, din care 94 au luat note peste 5, și alți 189 de candidați fără studii corespunzătoare, din care 172 au luat note peste 5.Din cele 594 de posturi vacante, 229 sunt în mediul urban și 365 în mediul rural, majoritatea fiind posturi de învățători (113), respectiv educa-toare (76).Prof. Alina Codreanu, inspector școlar general adjunct, a declarat că, în acest week-end, se vor face toate demersurile pentru ca luni, 12 septembrie, toți elevii constănțeni să înceapă un nou an școlar în cele mai bune condiții.„În cazul în care vor exista catedre neocupate, directorii vor organiza concursuri în școală și se vor ocupa fie cu personal necalificat sau asociat, fie la plata cu ora”, a declarat prof. Codreanu.Consultând ultima listă afișată de Inspectoratul Școlar Județean Con-stanța cu posturile rămase neocupate la data de 7 septembrie, am putut redescoperi aceleași localități pe care nu și le doresc tinerele cadre didactice care vizează să fie cât mai aproa-pe de domiciliu, mai ales că sunt încă primării care nu decontează naveta.Spre exemplu, la Școala Gimnazială nr. 1 Rasova, erau neocupate patru posturi de învățător, câteva ore de Fizică, alte câteva de Chimie, Educație plastică și Educație muzicală. Dacă în cazul acestora din urmă lucrurile par mai ușor de rezolvat, fiind de ajuns un absolvent de liceu cu modul de specialitate, mai greu este în cazul învățătorilor.„Nu îmi fac griji că vor rămâne elevi fără învățător, pentru că la concursul județean s-au prezentat șapte colege și toate au luat note peste 6. Rămâne să văd în cazul catedrei de limba franceză cu cine o vom ocupa”, declara prof. Cătălin Lucian Iancu, directorul școlii din Rasova.Așadar, vacanța mare este pe ultimii ei metri și cu toate acestea pregătirile de an nou școlar nu s-au încheiat.