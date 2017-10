Bătălia pe catedrele constănţene, faza "consimţirilor". Ce-a fost bun s-a dat!

6

nu mai vrem....

N-ar fi absolut nicio problema daca am sti ca doamna cu scoala - jucarie ar avea dreptate, iar noi am judecat-o gresit. Chestia care ne doare este ca noi STIM ca avem dreptate si madam asta care se strecoara prin scoli precum un cameleon ne rade in nas! Orgoliul nostru a avut rau de suferit, iar demnitatea noastra profesionala a fost lezata grav! Nu putem sub nicio forma sa acceptam ca un om de factura lui Stan sa ne mai conduca - nu ca ar conduce pe cineva sau ceva, poate doar sa se semneze bombastic cu "director profesor doctor". E in stare sa semneze si pe hartia igienica, doar sa se mai bucure putin la gandul ca a ajuns ceva in viata! Daca Stan ar fi cu adevarat omul din spatele acestei titulaturi si nu doar ar fi gresit in ceea ce ne priveste, am fi zis "OK, macar e un om adevarat dar a facut niste greseli.....se poate intampla!" Dar in conditiile astea nu e nimic de trecut cu vederea, sa pleceeeeeeee! ......... Si sa mai vina cand o sa ne fie dor de ea......stie toata lumea cand! JOS STAN, DIRECTORUL CAMELEON!