Bătălia locurilor de cazare la „Ovidius”, între tranzacţii, schimburi şi particulari

Bătălia locurilor de cazare la „Ovidius”, între tranzacții, schimburi și particulari

Vineri, 28 septembrie, la ora 9, ușa de termopan a cantinei Universității „Ovidius” rezista cu greu presiunilor pe care studenții le făceau pentru a intra cât mai grabnic în posesia bonurilor de cazare.Părinții, mai emoționați decât copiii lor, încercau să afle informații din toate părțile pentru ca odrasla să le fie cazată în cel mai bun pat posibil.Din păcate, repartiția pe listă fusese întocmită cu câteva zile înainte de către o comisie formată din prof. univ. dr. Ion Bordeianu - prorector Imagine, comunicare și probleme sociale studențești, ec. Laurențiu Sîrbu - director general administrativ, ec. Mariana Atanasie - director economic, lect. univ. dr. ec. Cristian Moșnianu - director educativ și reprezentantul oficial coordonare cazări, Stere Galan - șef serviciu din cadrul aparatului administrativ al universității, agent șef principal Niță Leonard și agent șef adjunct Călin Marian - de la Poliția Universitară, lect. dr. ing. Diana Țenea - coordonator Programe comunitare, Alexandru Stanciu - președintele Ligii Studenților din Universitatea „Ovidius” și reprezentanți ai organizațiilor studențești.Asta ca să știți pe cine dați vine dacă nu vă convine pe unde v-ați cazat ori să le mulțumiți pentru… ofertă!„Schimb C2 cu P1"Din cele 1.410 locuri disponibile în cele patru cămine ale universității, au rămas pentru studenții români 1.071 de locuri. Abia dacă se distribuiseră primele bonuri, că ofertele de schimb au început să apară pe pereți. Adina este ultimul an la master și s-a „îndrăgostit” de condițiile de la căminul Pescărie încă din primul an de licență. „Mă obișnuisem acolo, mi-am făcut prietene, dar n-a fost să mai fie și anul acesta am nimerit la C2. Cunoașteți pe cineva care ar vrea să facă schimb cu mine? Mi-am afișat telefoanele în toate cele trei rețele de telefonie, poate mă caută cineva!”.Alte două prietene se îmbrățișau de zor și mai să plângă pentru că una dintre ele nimerise în căminul de pe b-dul Mamaia, iar cealaltă la Pescărie. Și mai agitate erau mamele lor, care se întrebau unde să doarmă la noapte pentru a rezolva problema, totuși, în următoarele zile.Ca în fiecare an, în zilele de cazare, amestecați printre pâlcurile de studenți agitați să-și găsească un loc cât mai bun i-am descoperit pe proprietarii de case din preajma Universității „Ovidius” care oferă cazare. O doamnă în vârstă căuta încă doi băieți să-i bage în gazdă, pe strada Crișana. Prefăcându-ne interesați, am întrebat-o de ce caută neapărat băieți. „Păi, am deja un băiat într-o cameră de două locuri și mai am încă o cameră cu un loc. Am toate condițiile. Gaze trase în toată casă, căldură la iarnă, curat, aproape de școală”. Tariful de cazare este de 350 lei pe lună. Și apropo de prețuri, pentru cazarea studenților în noul an universitar tarifele sunt de 250 lei pentru studenții la forma de învățământ cu taxă și 150 de lei pentru studenții la forma de învățământ fără taxă. Sâmbătă, 29 septembrie, și duminică, 30 septembrie, între orele 9-13, la cantina Universității „Ovidius” continuă distribuirea bonurilor de cazare.Pe data de 1 octombrie 2012, studenții care nu au primit bon și nu au încheiat contractul de cazare pierd dreptul de a se caza în căminele universității.