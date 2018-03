Bătaie pe locurile la clasa zero în şcolile de renume din Constanţa

Bătaie pe locurile la clasa zero în școlile de renume din Constanța

Mâine încep înscrierile în învățământul primar. Însă părinții din municipiul Constanța au demarat pregătirile cu mult timp înainte, mai ales dacă doresc să-și ducă copiii la altă școală decât cea de cartier sau la care sunt arondați. Unii au mers până într-acolo încât și-au schimbat chiar și domiciliul pentru a putea să-și înscrie copilul la o școală de renume și nu la cea de care aparțin.Conform calendarului de înscriere, începând de astăzi și până pe 26 martie, părinții pot completa cererile online sau la instituția la care solicită înscrierea copiilor. Documentele pot fi depuse zilnic, între orele 8 și 18, iar validarea se face pe loc, la unitatea de învățământ. Apoi, pe 27 martie, are loc procesarea cererilor, de către Comisia Națională, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. Ulterior, vor fi procesate și cererile părinților care optează pentru o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, dar numai pe locurile rămase libere. În cazul în care nu au mai prins locuri disponibile, au opțiunea de a merge la școala de circumscripție. Dacă nu vor nici asta, copiii neînscriși vor fi repartizați în a doua etapă, după 11 aprilie, dar numai pe locurile rămase neocupate. Între 12 și 18 aprilie, părinții vor trebui să depună cererile de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.Abia pe 23 aprilie vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. În situația în care vor mai fi cazuri de copii rămași neînscriși la vreo unitate de învățământ, acestea vor fi soluționate de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.Școli de fițe sau cu rezultate deosebiteBătaia cea mare se dă, așa cum era de așteptat, în școlile de renume ale municipiului. Astfel, în timp ce în unele cartiere, școli vechi, cu tradiție, propun numai câte o clasă pregătitoare, pe care speră să o umple, unitățile de învățământ cărora li s-a dus vestea au chiar și câte șase clase disponibile.Criteriile de departajare vizează, în primul rând, domiciliul, de aceea mulți părinți și-au făcut din timp o altă adresă în zona de a cărei circumscripție aparține școala pe care o vizează. Astfel, ei vor fi repartizați fără emoție pe locurile propuse de unitatea respectivă și nu vor mai trebui să aștepte să vadă dacă rămân locuri neocupate și au șanse pentru școala dorită.Pentru anul școlar 2018 - 2019, vor fi formate doar două clase zero în sistemul step by step, una la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și una la Școala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”. Fiecare din cele două unități vor mai avea și câte o clasă tradițională.Studiind planul de școlarizare este evident care sunt cele mai căutate unități de învățământ din oraș. Școala nr. 24 „Ion Jalea”, din zona ICIL, și Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, din cartierul Inel II, au propus câte șase clase zero, totalizând 150 de locuri. Urmează Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, din zona Flămânda, și Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu”, din zona Dacia, cu câte cinci clase, însumând 125 de locuri.Alte nouă instituții de învățământ vor forma pentru anul școlar următor câte patru clase pregătitoare. Este vorba despre Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, din cartierul Poarta 6, Școala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, din zona Billa, Școala nr. 28 „Dan Barbilian”, din centrul municipiului – strada Decebal, Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, din cartierul Tomis Nord, Școala nr. 43 „Ferdinand”, din cartierul Faleză Nord, Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” din zona Tomis III - Brotăcei, Școala nr. 8 de pe bulevardul I.C. Brătianu și Școala nr. 37, din cartierul Km 4-5.Școli pe cale de disparițieDin păcate, mai multe școli din municipiu vor avea o singură clasă zero anul următor, atât din cauza migrației elevilor către școli cu reputație mai bună, dar și din cauza scăderii drastice a populației. În această situație sunt Școala nr. 19, în prezent structură a Școlii nr. 40 „Aurel Vlaicu”, Școala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” și Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” și ea devenită structură a Școlii nr. 5, Școala nr. 14 și Școala nr. 31 Constanța.Tinerii au migrat în localitățile învecinate ConstanțeiDe asemenea, se observă o creștere a numărului de copii de clasa zero în comuna Cumpăna, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din localitate propunând șase clase zero, dar și la Năvodari, unde Școala Gimnazială „George Enescu” și Școala Gimnazială „Grigore Moisil” propun câte cinci clase zero. Mulți copii de șase ani vor merge la toamnă la școală și în localitatea Valu lui Traian, Școala nr. 1 și Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” având în plan câte patru clase pregătitoare. Tot patru clase se vor forma și la Școala nr. 1 Lumina, iar la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” vor fi făcute trei clase pregătitoare.