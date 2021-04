Bătaie pe locurile la clasa pregătitoare. Care sunt cele mai căutate şcoli din Constanţa

Poate că spre surprinderea unora care se așteptau ca Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” să rămână, anul acesta, cu locuri disponibile și în etapa a doua, ca urmare a rearondării făcute de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, am aflat miercuri că erau cu 17 cereri mai multe decât locurile. Chiar dacă s-au înfuriat, inițial, părinții din cartierele Tomis Plus și Boreal că au fost redirecționați către Școala nr. 14 Palazu, în cele din urmă s-a dovedit, o dată în plus dacă mai era nevoie, că această unitate de învățământ se bucură de un prestigiu pe măsura corpului profesoral.





Mai sunt locuri disponibile la Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hasdeu”, care din cele 100 de locuri are cereri depuse pentru 90 locuri, la Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand” – circa 16 locuri rămase pentru etapa a doua.





Pe data de 20 mai 2021 vor fi afișate locurile rămase libere după prima etapă, cea de-a doua rundă de înscrieri urmând să debuteze pe 24 mai (până pe 31 mai). Pe 4 iunie vor fi afișate listele finale cu elevii înmatriculați.



Criteriile de departajare în cazul cererilor peste numărul de locuri





Pentru că numărul părinților care au emoții cu privire la posibilitatea de a-și înscrie copilul în școala dorită este mare, vă prezentăm în continuare din Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 articolul care îi va lămuri.





Art.10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.





(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:



a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;



b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;



c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;



d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.





(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).





La Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, a cărei circumscripție a suferit modificări substanțiale, o serie de străzi fiind rearondate Școlii Gimnaziale nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, pentru cele 175 de locuri au fost depuse 184 de cereri. La Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” se depuseseră până miercuri 165 de cereri pentru cele 150 de locuri existente, la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, pentru cele 100 de locuri se depuseseră 125 de cereri, la Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” erau cu 32 de cereri mai mult decât numărul de locuri alocate, iar la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” erau cu 41 de cereri peste cele 150 de locuri prevăzute pentru anul școlar viitor.