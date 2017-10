Opinie

Bătaie pe „ciolanul universitar“

Zilele acestea, cetatea academică de la malul mării, cum frumos și cu mândrie i s-a spus, a fost zguduită din temelii chiar din interior. Și nu de presă, care n-a făcut decât să relateze niște fapte, ci de calitatea unor universitari constănțeni. Cadre didactice care sub rezerva anonimatului sau, și mai dezgustător, folosind identitatea… dușmanilor se încrâncenează acum să arunce cu noroi în stânga și-n dreapta, ca-ntr-o ultimă zvâcnire de orgoliu.Zecile de comentarii la articolele legate de scandalurile iscate în urma alegerilor de membri în consiliile facultăților, atât universitari, cât și studenți, la Universitatea „Ovidius”, se reduc la concluzia unui cititor: „ciolanul universitar”. „Nu iese fum fără foc”. Am fost acuzată că insist asupra subiectului și probabil că ar fi trebuit să stau cuminte și să aștept comunicate de presă legate de „prea frumoasele” alegeri de la Universitatea „Ovidius”. Cel mai probabil mai sunt personaje care confundă gazetăria cu… gazeta de perete. N-am făcut comentarii adiacente, n-am adus jigniri, nici măcar voalat, deși am aflat mult mai multe decât se publică, dar deocamdată majoritatea stă la pândă, așteptând momentul pentru a-și folosi probele. Se cunosc - și acum se afirmă - fapte pentru care viitorul rector ales ar trebui să fie necruțător. Dacă în Universitatea „Ovidius” vor continua să vină în fața studenților cadre didactice recunoscute ca fiind maculate, cetatea constănțeană va fierbe permanent sub presiune.Le mulțumesc tuturor celor care au comentat, indiferent de ce parte a baricadei se află, demonstrând că le pasă. Nu poate să-mi fie indiferent cine va ieși rector în urma scrutinului din 24 februarie, pentru că noi, jurnaliștii, ne dorim să avem în primul rând un partener de dialog, și nu un orator desăvârșit, care după o conferință de presă de peste o oră să ne ofere informații deja publicate.Mai trist este faptul că, dincolo de acest scandal, studenții de la facultățile care au depus contestații la alegeri se simt manipulați și nu mai știu ce să creadă vizavi de corectitudinea scrutinului final.Și nu în ultimul rând, precizez că nu sunt absolventa Universității „Ovidius” și nici nu pregătesc vreun master la una dintre facultăți. Așa încât degeaba se chinuie „postacii” să-mi găsească vreo legătură cu unul sau altul dintre candidații la funcția de rector. Vivat academia, Vivant professores,Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibetSemper sint in flore.