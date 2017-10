Bătaie de joc! Artiştii de la Operă, plătiţi ca muncitorii necalificaţi

Bătaie de joc! Artiștii de la Operă, plătiți ca muncitorii necalificați

Dacă în urmă cu o zi, edilii s-au arătat nemulțumiți de salariile bugetarilor din administrația publică locală, astăzi, și șeful Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, Daniela Vlădescu, și-a exprimat protestul. Ea a criticat actuala lege a salarizării, a comentat legea care blochează mărirea organigramei, precum și politica guvernaților, nepăsători în fața marilor probleme ale oamenilor din cultură.„Singurul care a făcut ceva pentru noi este fostul ministru al Culturii Kelemen Hunor! Acest om a hotărât ca instituția noastră să treacă în subordinea Ministerului Culturii; practic, ne-a salvat. Suntem la capătul răbdării, pentru că noi, la nivel național, avem salariile cele mai mici. Sporuri nu avem de niciun fel. Dacă în toate instituțiile de gen, aceste sporuri se dau, la noi nu se întâmplă așa ceva! Nivelul salarizării oamenilor noștri este cel de muncitori necalificați. Din 2010, salariile noastre au înghețat”, a declarat Daniela Vlădescu.Un artist al teatrului are salariul de bază, la care se adaugă doar sporul de vechime, cu cel puțin 30% mai mic decât orice salariu al altui artist de la instituțiile de gen din țară. Trei instituții funcționează cu doar 130 de posturi, ceea ce înseamnă „sinucidere” curată. Dacă o operă funcționează cu minimum 250 de angajați, la Constanța, toate comparti-mentele - Operă, Balet, Filarmonică - funcționează la limită. Vorbim de salarii de 800 lei pentru un balerin, un corist are de la 800 la 1.400 lei, iar un prim solist, 1.200 - 1.400 lei. Un dirijor cu 25 de ani vechime are maximum 1.400 lei.Se pot emite Ordonanțe de Urgență Memorii peste memorii au înaintat oamenii de cultură din Constanța, fără niciun rezultat. Conducerea TNOB spune că nedreptatea este foarte mare într-o instituție care funcționează cu minimum de personal. „Bineînțeles că se pot emite ordonanțe de urgență pentru a face bine acestei categorii de personal. Bineînțeles că nu ar fi mulți bani pentru a face dreptate acestei categorii de oameni, care au și ei familii, copiii! Ar fi o nimica toată, dar nu se dorește așa ceva”, a acuzat directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.Nemulțumirea conducerii TNOB pleacă și de la faptul că nu se pot iniția proiecte pe fonduri europene atât de necesare, din cauză că, deși ei sunt în subordinea Ministerului Culturii, clădirea în care funcționează aparține auto-rităților locale. „Ne plouă în teatru, zidurile au crăpături prin care se vede cerul cu ochiul liber, sunt infiltrații serioase, apa se prelinge pe ziduri, acoperișul și el abia se ține! Ne-am săturat să ne plângem că nu apucăm să cârpim bine într-o parte, că pică în cealaltă parte!”, a spus Vlădescu. În ciuda acestor neajunsuri, s-a început pregătirea premierei „O noapte la Veneția”, atelierele lucrează de zor, urmând ca, în 4 mai, să sosească și regizorul Mario Nicolov, directorul Teatrului de Operetă și Musical din Sofia.