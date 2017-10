Băşcălie sau simulare pe bune. Au renunţat elevii constănţeni la Facebook ca să înveţe?

Bășcălie sau simulare pe bune. Au renunțat elevii constănțeni la Facebook ca să învețe?

Instituită cu subiecte unice la nivel național de câțiva ani, simularea Evaluării Naționale debutează, astăzi, fără prea mari așteptări din partea profesorilor constănțeni, care s-au obișnuit deja cu modul în care privesc propriii elevi această etapă.Teoretic, 6.255 de elevi constănțeni sunt așteptați să susțină simularea de astăzi la Limba română, urmată fiind, mâine, de proba la Matematică. Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 4 martie.Fix cu un an în urmă, rezultatele de la simulare au fost de-a dreptul rușinoase, niciun elev nereușind să obțină media 10. De altfel, nu s-a reușit ca măcar jumătate dintre ei să înregistreze medii peste 5, procentul fiind de 47.07% medii mai mari de 5. Cei mai mulți au încasat medii între 3 și 5 (peste 2.000 de elevi).Totuși, în statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța se vorbește de o creștere a mediilor peste 5 de la Evaluarea Națională 2015 (77,36%) față de 2014 (68,41%). Simularea să fi fost de… vină?Cele mai dezastruoase rezultate la simularea anterioară se consemnau în mediul rural. De altfel, prof. Florentina Petre, directorul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, găsea și o explicație: „Profesorii chiar erau foarte supărați și îmi povesteau că lucrează mult cu elevii, dar degeaba, pentru că interesul lor pentru carte a scăzut foarte mult. N-or merge ei prin cluburi, dar stau mai mult pe rețelele de socializare decât să învețe. Rar mai vezi un copil să citească o carte. La acestea se adaugă problemele familiale, cu părinți dezinteresați de ceea ce se întâmplă cu copilul lor, drept dovadă participarea din ce în ce mai scăzută la ședințele cu părinții. Stresul și problemele societății își pun amprenta și pe părinți, dar și pe copii. Cine vrea să învețe învață oriunde, chit că e în mediul urban sau rural. Și noi avem cadre didactice foarte bine pregătite, dar nu este de ajuns pentru a le insufla elevilor dorința de a învăța”.La începutul acestui an școlar, inspectorul general din Bistrița, prof. Carmen Tabără, declara că elevii care au intrat acum în gimnaziu și liceu vor da alt fel de examene finale, cu probe multidisciplinare și transdisciplinare, motiv pentru care le-a cerut directorilor de școli să îi prevină pe copii din timp și să înceapă pregătirile pentru aceste noi examene.„Vă atenționez asupra articolului 361 (din Legea nr. 1 - n.r.) coroborat cu 74-77, care ne spune că elevii de clasa a V-a din anul școlar 2015-2016 și elevii de clasa a IX-a din același an școlar sunt primii care vor da alt fel de examene de final de ciclu. Din această perspectivă, vă rog pe toți directorii care aveți astfel de clase să aveți un prim mesaj pentru elevii de clasa a V-a și a IX-a la prima oră de curs”, declara „generalul” bistrițean, conform timponline.ro.Toate cadrele didactice din învățământul constănțean vorbesc despre această modificare a Legii Educației naționale, însă, din păcate, nici până la această oră, inspectorul școlar general constănțean Zoia Bucovală nu își asumă confirmarea că elevii care au intrat acum în clasa a V-a, la examenul de final de ciclu, vor avea trei probe scrise, la română, matematică și științe. Vom insista să aflăm de la Ministerul Educației, cu toate că, după cum au evoluat schimbările din învățământ în ultimii ani, nu suntem convinși că afirmația de azi coincide cu faptele de… mâine.