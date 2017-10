Baronii manualelor lasă elevii cu băncile goale!

6

aceasta este o problema grava

Ca profesor dorema sa am manualele noi cu cel putin 1-2 luni inainte de inceperea scolii. Avem nevoie sa le studiem si sa ne organizam planificarile. Iarasi se fac experimente si pe noi si pe elevi! Eu nu am inteles nimic din preconizatele "manuale digitale"...de ce nu am fost pregatiti dinainte? Din nou suntem pusi in fata noutatii absolute? cine ne poate raspunde la toate nelamuririle? iarasi o sa aplicam sablonul de la schimbarea programelor scolare cand au fost scoase obiectivele si s-au introdus competentele..adica in loc de: elevul trebuie "sa enumere"...acum spunem ca la sfarsitul lectiuei elevul, va avea competenta de "enumerare"... NU MAI VREAU EXPERIMENTE NICI PE PROFESORI NICI PE ELEVI... ganditi dracului ceva COERENT si nu va mai dati cu stangul in dreptul, AJUNGE