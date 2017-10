Bani pentru copiii talentaţi

Cereți și vi se va da!

Bani pentru copiii talentați

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 12 iunie, este ultima zi în care se mai pot trimite cererile celor care doresc să obțină sprijin financiar prin programul ”Pot ajuta? - MOL - program de promovare a talentelor”. Programul se adre-sează copiilor și tinerilor cu vârste între 8 și 18 ani, care au obținut deja rezultate bune la concursuri naționale sau internaționale de sport sau arte. Tinerii pot cere finanțare pentru a achiziționa echipamente sau instrumente de care au nevoie pentru a-și dezvolta talentul sau pentru a călători la concursuri, cantonamente, concerte, expoziții etc. „De exemplu, dacă un tânăr violonist a obținut premii la concursurile naționale cu vioara împrumutată de la liceul de muzică, prin acest program are posibilitatea să-și cumpere propria vioară. De asemenea, dacă un copil a câștigat con-cursul național de natație și acum vrea să-și testeze talentul și pe plan internațional, are posibilitatea să ceară finanțare pentru a călători la concursul din străinătate” - explică Árpád Gazda, președintele Fundației Pentru Comunitate, organizatorul programului. Programul se va derula prin sponsorizarea făcută de MOL România, 40.000 de euro fiind alocate aplicațiilor din domeniul sportului, respectiv 20.000 de euro pentru aplicații din domeniul artelor. Dosarele aplicanților vor fi evaluate de jurii formate din personalități de marcă din cele două domenii. Juriul de sport va fi condus de Violeta Beclea-Szekely, campioană europeană de atletism, și îi va avea în componență pe Simona Amânar-Tabără, campioană olimpică la gimnastică, Mihai Covaliu, campion olimpic la sabie, Doina Sava, antrenor al loturilor naționale de natație, și Florentin Marinescu, președintele Fe-derației Române de Arte Marțiale. Juriul de arte va fi condus de organistul Erich Türk și îi va avea în componență pe pianistul Daniel Goiți, graficianul Timotei Nădășan și eseista Zsuzsa Selyem. Informații despre program se pot obține pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. De pe aceste site-uri se pot descărca și formularele de aplicare.