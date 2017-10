Bani europeni pentru salvarea Edificiului roman cu mozaic

O importantă firmă de consultanță în reabilitarea clădirilor de patrimoniu care s-a ocupat de refacerea centrului vechi ar Sibiului a venit la Constanța să sprijine demersurile pentru reconstrucția Edificiului roman cu mozaic. Muzeul de Istorie Constanța este campion la proiecte pe bani europeni, rezultatele fiind o mai mare vizibilitate a turismului arheologic, dar și susținere financiară pentru reabilitarea unor importante puncte arheologice din județ. „De peste 40 de ani s-au făcut numai cârpeli la Edificiul roman cu mozaic. Spațiul a fost inundat în nenumărate rânduri din cauza sistemului de canalizare vechi de mai bine de 50 de ani. În ciuda eforturilor, în anii trecuți, covorul de mozaic din centrul Edificiului a fost inundat în proporție de 30%. Pagubele au fost cu atât mai mari cu cât covorul de mozaic are o vechime de peste 1.600 de ani. În plus, numeroase alte obiecte arheologice descoperite în incinta Edificiului sunt în pericol să se degradeze” - a fost semnalul de alarmă tras de dr. Constantin Chera, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Primii pași pentru reabilitarea edificiului s-au făcut în urmă cu doi ani, când au demarat o serie de lucrări la acoperiș. Au urmat altele, însă de o amploare redusă. Este în joc imaginea unuia dintre cele mai vizitate puncte turistice, eforturile conducerii muzeului îndreptându-se spre atragerea unor fonduri europene, așa cum s-a întâmplat și în alte proiecte ale instituției. Este un as din mânecă binevenit, mai ales că, după cum ne-a declarat directorul muzeului, Dobrogea câștigă prin bogăția și ineditul ei arheologic, încă neexploatat la adevărata lui valoare. Am aflat că zilele trecute o firmă de consultanță în reabilitarea clădirilor de patrimoniu din Germania care s-a ocupat și de refacerea centrului vechi al Sibiului a trimis reprezentanți la Constanța pentru a sprijini demersurile conducerii muzeului. Li s-au alăturat chiar arhitectul care a proiectat, în urmă cu 40 de ani, clădirea ce adăpostește astăzi edificiul roman. „Este un ajutor binevenit, mai ales că acest proiect, la vremea respectivă, a câștigat premiul național al arhitecților. La ora actuală, am depus la Ministerul Culturii documentația necesară pentru aprobarea unui nou proiect, ce vizează ridicarea unei construcții ce va adăposti edificiul. Urmează cel mai important pas, și anume atragerea fondurilor. Prin firma de consultanță din Germania, ni s-au deschis drumuri către posibili finanțatori greci și italieni”, a subliniat dr. Constantin Chera. De menționat faptul că tot printr-un proiect elen, clădirea Muzeului de istorie va intra în ample lucrări de reparații. Cel mai vast ansamblu arhitectonic din epoca romană Situat pe faleza de sud - vest a peninsulei constănțene, pe care s-a dezvoltat orașul greco-roman Tomis, în apropierea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Edificiul cu mozaic a fost descoperit în anul 1959, cu prilejul unor lucrări edilitare, fiind unul dintre cele mai vaste ansambluri arhitectonice din epoca romană descoperite în Dobrogea. Construcția ocupă trei din cele patru terase în care era amenajată faleza portului în antichitate. Pavimentul cu mozaic, cu o suprafață de peste 2.000 metri pătrați, unul dintre cele mai mari de pe întreg teritoriul fostului imperiu, este realizat din pietricele (tesserae) de diferite culori - alb, roșu, negru, verde - albăstrui. Din edificiu mai face parte și o sală monumentală, folosită ca loc de reuniune de către oficialitățile cetății sau de către negustorii care încheiau tranzacțiile comerciale. Circuitul de vizitare cuprinde sala centrală cu covorul de mozaic, unde sunt expuse și o serie de materiale arheologice recuperate în cursul cercetărilor. De asemenea, se pot vedea 11 camere boltite care păstrează, printre obiectele de valoare, inscripții grecești și latine din Tomis sau din alte cetăți de pe teritoriul Dobrogei. „Muzeul de Istorie Națională și Arheologie este partener într-un proiect inițiat de Town Museum of Kavarna (Bulgaria), care are ca scop dezvoltarea unui centru pentru elaborarea unor modele efective de turism cultural în regiunile Kavarna și Constanța. Un alt proiect transfrontalier, cu mai multe instituții muzeale din Bulgaria, dar și din Dobrogea, se numește «Venus la Dunărea de Jos». Denumit și «People to people», inclus în programul PHARE CBC 2005, a fost acceptat de Biroul de Cooperare Transfrontalieră Româno-Bulgară (Călărași) urmând a primi finanțarea necesară“ - dr. 