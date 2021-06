Banchetul, cea mai frumoasă amintire a unui licean. Părinţii, între emoţie şi „faliment”

Dacă pentru adolescenți este o ocazie de a ieși în evidență, pentru părinți lucrurile sunt puțin mai complicate deoarece trebuie să umble serios la portofel.





„Eu m-am pregătit. Nu ştim încă dacă facem, dar am rochie, sandale, tot ce trebuie. Noroc că am avut un eveniment în familie şi mi-am cumpărat. Bugetul a fost de 1.000 de lei în care au intrat rochia, sandalele şi clutch-ul. Dacă ar fi să se organizeze mi-ar mai trebui încă pe atât pentru coafură şi machiaj”, a spus Maria Tudor, elevă de liceu.





Alte fete mai pretenţioase îşi doresc rochii de designer şi au nevoie de un buget mai generos. „Vreau să fiu cea mai cool de la petrecere şi am văzut la o casă de modă importantă, o costumaţie, pentru că nu este rochie, care costă în jur de o mie de euro. Voi purta şi botine tot de firmă şi mai vreau nişte acesorii, se duce bugetul undeva în jur de 2.000 de euro”, a precizat AnaMaria I., liceană.



Băieţii nu vor să investească în haine



Dacă pentru părinţii de fete situaţia devine complicată şi banii alocaţi numai pentru ţinută şi look se ridică în funcţie de pretenţii şi posibilităţi, lucrurile nu stau chiar simplu nici pentru băieţi, care sunt în pas cu moda şi au stil. Un costum de calitate costă în jur de 3.000 de lei, la care se adaugă cămaşa, papionul sau cravata, butonii, cureaua, batista, pantofii etc, şi ajungem tot în jurul sumei de 1.500-2.000 de euro.





„Eu nu mă complic. Mai bine cu banii ăştia pe care i-aş da pe haine mă duc să mă plimb. Dacă intru la facultate, mă urc în avion şi mă duc să călătoresc. Mă voi îmbrăca într-un pantalon, o cămaşă şi un sacou. Pentru o zi doar nu merită investiţia”, a spus Tudor M., elev clasa a XII-a.





La toate pregătirile pentru banchet se mai adaugă încă 500 de lei pentru albumul foto, robe, buchete de flori şi multe alte mărunţişuri şi bineînţeles costul banchetului care poate ajunge la 500 de lei de licean. Până la urmă nu banii sunt esenţiali, importante sunt momentele frumoase care rămân pentru toată viaţa.





Promoţia 2021 a fost mai norocoasă din punctul de vedere al libertăţilor. Dacă anul trecut, generaţia care a terminat liceul în pandemie nu s-a putut bucura pe deplin de momentele festive de la absolvire, acum parcă este o dorinţă uriaşă a tinerilor să-şi trăiască viaţa din plin. Puţine licee au avut timp să se pregătească pentru banchet, în contextul în care, abia acum câteva zile s-a dat ok-ul organizării cu număr mare de participanţi afară. Dar chiar şi aşa, liceenii sunt dornici să petreacă împreună primul eveniment important din viaţa lor, banchetul.