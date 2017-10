Balerinii constănţeni sunt răsplătiţi pentru performanţă

De Ziua Internațională a Dansului,

Balerinii constănțeni sunt răsplătiți pentru performanță

Cei mai buni balerini pe care îi are Constanța și, în același timp, descendenții școlii de balet a României, consolidată de maestrul Oleg Danovski, vor primi Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Președinției României. Decizia a fost anunțată prin decretul nr. 439, apărut în Monitorul Oficial pe 26 aprilie și îi vizează pe Monica Cherecheș, Horațiu Cherecheș, Felicia Șerbănescu, Aliss Tarcea, Cristian Tarcea Elizabeth Pândichi Lux, Călin Hanțiu, Delia Hanțiu, Francisc Strnad și Traian Vlaș. Motivația decretului: „În semn de înaltă apreciere pentru dăruirea și talentul prin care au contribuit, de-a lungul întregii lor cariere, la animarea vieții culturale con-stănțene, pentru excelența demonstrată în consolidarea și promovarea școlii românești de operă și balet pe marile scene ale țării și ale lumii”. Un titlu binemeritat, ce recunoaște performanțele și măiestria balerinilor constănțeni, chiar dacă acest lucru se întâmplă destul de târziu. Ne-au mărturisit că se simt mândri de această distincție, și pe bună dreptate: contribuțiile aduse culturii române de elevii lui Oleg Danovski trebuie răsplătite. 29 aprilie, Ziua Mondială a Dansului Balerinii constănțeni, precum și dansatorii din toată lumea, au parte de încă un eveniment special: astăzi este celebrată Ziua Mondială a Dansului, instituită în 1982. Data a fost aleasă de Comitetul Internațional al Dansului, 29 aprilie fiind ziua de naștere a lui Jean Georges Noverre (1727-1810), promotorul dansului ca artă independentă. Astăzi, artiștii, precum și cei îndrăgostiți de dans, omagiază această artă, celebrându-i universalitatea. „Transmitem mesajul nostru prin dans”, ne-a spus Monica Cherecheș, un simbol al baletului constănțean. Din nefericire, spectacolul „Peer Gynt”, programat pentru azi la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, a fost suspendat, deoarece solistul spectacolului, Horațiu Cherecheș, s-a accidentat. Ca în fiecare an, o personalitate din domeniul dansului transmite un mesaj care să atragă atenția lumii asupra acestei arte. În 2010, mesajul internațional îi aparține celebrului dansator argentinian Julio Bocca: „Dansul înseamnă disciplină, muncă, învățare, comunicare. Prin intermediul lui stabilim un limbaj universal. Ne oferă plăcere, libertate, și ne consolează pentru faptul că nu putem zbura precum păsările, aducându-ne mai aproape de cer, de sacru, de infinit. Este o artă sublimă, diferită de fiecare dată, ca și cum am face dragoste iar la final rămânem cu inima bătând nebunește, în așteptarea datei viitoare”. Aliss Tarcea: „Sunt surprinsă că ni s-a acordat această distincție. E un lucru foarte bun că își întoarce privirea cineva și către baletul din Constanța, care are o tradiție destul de îndelungată. Titlul atrage atenția că există balet și la Constanța, și nu doar în Capitală, iar acest lucru va rămâne scris”. Elizabeth Pândichi – Lux: „E o onoare să fim distinși cu acest titlu. E o mândrie pentru noi, și sper ca și constănțenii să se mândrească, pentru că am dansat ani de zile pe această scenă și cred că le-a făcut plăcere să ne privească spectacolele. Sper să se mândrească și pentru că numele Constanței a fost purtat în străinătate prin turneele pe care le-am desfășurat peste hotare”. Monica Cherecheș: „E o recunoaștere a muncii noastre și a valorilor constănțene”. Felicia Șerbănescu: „E un titlu binemeritat, care ne onorează și pe care trebuia să-l avem încă din 2004, când au fost premiați colegii de la Opera din București. Atunci, însă, nu s-a ținut cont că orașul Constanța era capitala baletului românesc și ambasadorul acestuia peste hotare. Atunci ne-au uitat, dar noi am așteptat. E bine că a venit și acum. Sperăm să fie un deschizător de uși și pentru alți artiști merituoși ai Constanței”.