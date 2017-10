Balamucul înscrierilor la şcoală s-a domolit

1

Un articol cu subanteles

Dna Simona Anghel ar trebui sa va fie rusine de asa - zis-ul "top" facut de dvs. Ridicati in slavi niste scoli care nu au excelat in acest an scolar cu nimic la concursuri si olimpiade scolare, si ce este mai nasol e ca distrugeti celelalte scoli care au si copiii foarte buni dar si cadre didactice la fel de bine pregatite. Am senzatia ca ati fost foarte bine platita sa le faceti reclama acestor scoli. Mi se pare foarte ciudat ca in ziarul dvs. nu am vazut absolut nici un articol legat de copiii calificati la diferite olimpiade si chiar faze ale olimpiadelor.Repet "TOPUL" ACESTA ESTE FACUT DE DVS. nu de parinti, SA VA FIE RUSINE ca nenorociti celelate scoli care nici macar nu aveti decenta sa le enumerat. Din punctul dvs. de vedere ele nici nu exista......RUSINE