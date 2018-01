Debandada din învățământ.

"Băgăm bani în găuri negre!"

De ani de zile, învățământul românesc este subfinanțat. Părinții cumpără bănci, scaune, tablă, cretă, auxiliare, părinții plătesc paza școlilor și dotează unitățile de învățământ cu cele necesare. Chiar și în aceste condiții, ministrul Educației consideră că prea mulți bani sunt risipiți și că trebuie luate măsuri pentru ca fondurilesă fie cheltuite responsabil.Prezent la Constanța, la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Liviu Pop a anunțat că se caută soluții pentru a eficientiza banii din educație. Acesta a spus că se lucrează pentru diferențierea costurilor standard per elev, astfel încât liceele vocaționale să aibă bani suficienți pentru elevii lor.„Lucrăm la această diferențiere, cu intenția ca respectivele costuri standard per elev să devină flexibile, cum este cazul Liceului cu Program Sportiv sau Colegiului de Artă, pentru ca învățământul să poată funcționa la parametri optimi”, a explicat succint ministrul Educației.„Porumbelul” a fost scos însă de însuși inspectorul școlar general de la Constanța, Petrică Miu, care a lăsat de înțeles că, simultan cu această diferențiere a costurilor pe numărul de elevi, se are în vedere și o comasare amplă a unităților de învățământ.„Băgăm bani în găuri negre. Avem în județ numeroase școli și grădinițe care funcționează sub efectivul de elevi. Și în oraș avem grădinițe cu mai puțin de 150 de preșcolari. Din păcate, în cazul acestora intervine și factorul economic. Desigur că există și factorul social și factorul distanță, căci nu poți să obligi copii de șase ani să facă naveta 15 km, dar trebuie eficientizate și costurile”, a precizat șeful ISJ Constanța.Practic, deși ministrul Pop nu confirmă, se pare că se pune la cale o comasare fără precedent, pentru reducerea cheltuielilor. Însă acesta spune răspicat că noile costuri standard vor fi introduse începând cu 1 septembrie 2018. În prezent, costul standard anual pentru un elev în România este de 3.740 de lei. Acesta a fost majorat în luna decembrie 2017 de la 3.043 de lei, dar, chiar și în aceste condiții, statisticile arată că țara noastră are cele mai mici cheltuieli cu elevi în rândul statelor europene. Însă această majorare este strâns legată de creșterile salariale, deoarece din acest cost se plătesc salariile profesorilor, dar și alte cheltuieli materiale.Dau înapoi cu reducerea numărului de oreÎn ce privește planurile cadru pentru liceu, se pare că Ministerul Educației dă înapoi cu unele propuneri, cum ar fi reducerea numărului de ore la a doua limbă străină, dar și la fizică.„După întâlnirea cu ministrul, aș tinde să cred că aceste propuneri au fost un vis negru, pentru că sunt prea multe argumente în favoarea faptului că învățarea a două limbi străine este benefică. Un prim argument ar fi că la nivelul comunității europene am încălca extrem de multe acte legislative care sunt în vigoare. Un alt argument ar fi că profesorii de limbi străine au avut acces, înaintea altor profesori, la formări de foarte bună calitate, în străinătate, în țară, cu formatori străini, deci sunt puțin «avant la lettre» cu noutățile pedagogice. Iar disciplinele de limbi străine sunt în general iubite de elevi și foarte utile, pentru că le oferă deschidere”, explică profesorul de limba franceză Mihaela Postelnicu.Profilul absolventului de liceu teoreticMinistrul Pop a precizat că discuțiile și dezbaterile vor continua și se va ține cont de toate propunerile cadrelor didactice.„Planurile cadru pentru învățământul teoretic nu trebuie să creeze tensiune, ci doar să ne ajute să găsim cea mai bună variantă. Nu trebuie să uităm că de ele vor beneficia elevii care sunt în prezent clasa a V-a. De asemenea, vom lansa zilele acestea profilul absolventului de filieră teoretică, așa cum îl vedem noi că ar trebui să fie la finele clasei a XII-a. Abia apoi ne vom apuca de planurile cadru pentru liceele tehnologice”, a mai completat ministrul Educației.