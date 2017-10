„Bădăranii“ urcă pe scena Casei de Cultură Constanţa

„Bădăranii“ urcă pe scena Casei de Cultură Constanța

În urmă cu peste cinci decenii, o garnitură de mare valoare a Teatrului Național București mergea la Festivalul „Carlo Goldoni” de la Veneția, cu spectacolul „Bădăranii”, în regia lui Sică Alexandrescu. Grigore Vasiliu Birlic, Alexandru Giugaru, Radu Beligan, George Calboreanu și Silvia Dumitrescu Timică jucau în aer liber, pe o ploaie torențială, și obțineau un succes enorm.Pe 11 iunie, la un an de la premiera națională a aceluiași spectacol, dar cu o abordare modernă, în viziunea regizorală a lui Dan Tudor, și cu o altă distribuție, „Bădăranii” vin la Constanța, unde speră să obțină același succes.Mircea Albulescu, Costel Constantin, Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu, Adriana Trandafir, Cecilia Bârbora, Gabriela Popescu, Miriam Rizea, Adrian Anghel, Sergiu Fleșner, Alexandru Stanciu, Horia Muntean, Walid Ellenthey, Dan Apăvăloaiei vor juca într-un spectacol în care trei bărbați își chinuiesc nevestele cu toanele lor și fac pe supărații doar ca să arate ei cine-s stăpânii în casă. Doar că soțiile lor fac tot cum le taie capul și la finalul piesei îi pun la punct pe bădăranii deveniți mielușei.Vineri, la conferința de presă organizată la Casa de Cultură, am stat de vorbă cu doi dintre protagoniști, în persoana maestrului Mircea Albulescu și a lui Eusebiu Ștefănescu (Exact la un an de când maestrul Albulescu a jucat pe aceeași scenă în spectacolul „Fricoșii”).„Când am discutat cu Dan, fost student al lui Mircea Albulescu, despre punerea în scenă a acestui spectacol, nu am plecat de la convingerea că vom sparge tiparele, ci să formăm alte tipare, din altă lume”, afirma Eusebiu Ștefănescu. „Pentru că el ne-a propus dintr-o dată o apropiere de prezent, o apropiere destul de normală, în sensul că vorbim despre niște mentalități care au rămas în lumea noastră, până astăzi. Propunerea de a intra în lumea mafiei nu ni s-a părut forțată ca idee, mai ales că a fost argumen-tată prin faptul că avem de-a face cu o comedie de moravuri și, slavă Domnului, oamenii nu s-au schimbat prea mult de-a lungul istoriei”. „Că ar fi murit de foame. Îți dai seama că dacă s-ar fi schimbat toți am fi fost niște sfinți…” a adăugat Mircea Albulescu.„Am plecat împreună în această aventură, pentru că este de datoria noastră să dovedim tuturor generațiilor cum arată o piesă de valoare în lumina de scenă. Nu vor lipsi trimiterile în actualitate, dar nu la un prezent concret. Să nu vă așteptați la șopârle ca-n alte vremuri! Este vorba de o actualizare care duce până la apariția unui microfon în cadru, la care se discută la un moment dat. În final, toată lumea moare, dar în cheie comică. Toate actualizările sunt făcute cu bun simț și atât cât să stârnească curiozitatea”, a continuat Eusebiu Ștefănescu.Am întrebat care sunt bădăranii zilelor noastre și am primit următorul răspuns din partea maestrului Albulescu: „Noi. Fiecare am făcut măcar o dată în viață un gest bădărănesc. Împrejurarea te califică drept bădăran. Nu există butada: bădăran te naști, bădăran mori. Un om nu poate fi singur în pădure. Mitocan este o relație. Chiar și față de un câine”.Așadar, marți, 11 iunie, de la ora 20, constănțenii sunt așteptați să ia cu asalt sala Casei de Cultură din Constanța la un spectacol cu actori mari. Prețul unui bilet este de 80 lei.