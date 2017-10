Mai multe ştiri online: Back to school

Back to school, la Maritimo

În perioada 11-13 septembrie 2015, la Maritimo Shopping Center va avea loc cea de a II-a ediție a Târgului Back to School organizat de către Kool Media.Și în acest an, târgul va fi împărțit în două secțiuni: rechizite școlare și educație & extra-curriculare. Astfel, în cadrul standului de rechizite și papetărie - Novanis, amplasat în zona Info Desk, părinții pot achiziționa, începând de luni și până duminică - ghiozdane, caiete, penare și multe alte articole necesare unui nou an școlar reușit.De asemenea, în perioada 11- 13 septembrie, părinții, pot afla informații și oferte educaționale din partea grădinițelor, centrelor afterschool, școlilor de dans și alte activități de dezvoltare personală, pentru pitici.