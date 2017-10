Bacalaureatul profesional, adoptat în Senat. Se aplică din 2013

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul de lege privind introducerea bacalaureatului profesional a fost adoptat, luni, în Senat, cu 72 voturi "pentru", 16 " împotrivă" și patru abțineri. Senatul este for decizional în acest caz, astfel că proiectul va merge la Președinție pentru promulgare, infomrează Realitatea.net.Propunerea făcută de Ministerul Educației și adoptată de Senat specifică faptul că absolvenții de liceu care vor alege să dea bacalaureatul profesional în 2013, vor primi o diplomă cu ajutorul căreia se vor putea angaja pe piața muncii, dar nu vor mai avea acces la facultate.Totodată, bacalaureatul professional prevede că elevii vor susține, pe lângă probele de competențe, un proiect și o probă practică, precum și o lucrare scrisă la educația antreprenorială. Examenul de maturitate profesional va putea fi susținut de orice elev din orice liceu, oricare ar fi filiera sau profilul acestuia, pentru că disciplina de educație antreprenorială o parcurg toți liceenii. În plus, elevii de clasa a XII-a pot alege să susțină în același an și bacalaureatul profesional și pe cel național, pentru că se vor da pe rând.