Bacalaureatul 2012 la Constanţa, atent monitorizat de Ministerul Educaţiei

fraudare nerezolvata si permisa de inspectorat

Va trimit acest mesaj deoarece in urma sesizarilor facute la Ministerul Educatiei cu privire la examenul de Bacalaureat de la Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, nu s-a luat nici o masura. Am sunat de trei ori la numarul de telefon alocat cauzelor de frauda de la acest examen spunand de fiecare data ca la acest liceu se copiaza si nimeni nu face nimic. De ce sa nu copiem toti ci doar unii care sunt nepoti de primar? Cu doua saptamani inainte de examenele scrise se face subcomisie de examen la Kogalniceanu sub pretextul ca nu sunt locuri suficiente la Ovidiu. La proba de Limba si Literatura Romana in anumite sali se copiaza, la proba de matematica sunt dictate subiectele de supraveghetori..subiecte venite din exteriorul liceului sau chiar din liceu...si toate astea in fata camerelor. La ce bun aceste camere? Aaaa...sa inregistram cum unii elevi copiaza si altii nu. La romana: Bobarnac Madalina, Stoica Laura, la romana: Bozdog, Stoica Laura, Stoica George...si pentru ce...pentru ca doar au pe cineva in functia de primar si a fost aranjat totul pentru ei? De ce nu se ia nici o masura de la minister in urma sesizarilor? Doar sunt 22 de oameni in corpul de control. Sunt inregistrari video. Dar ascundem totul pentru ca nimeni nu vrea sa isi piarda scaunul doar pentru ca se pune contra partidului. Asa cum copiaza unii vreau sa copieze si copilul meu. Nu este copil de primar dar asa cum toti cei care patru ani au dormit prin banci si acum vor trece examenul asa vreau sa treaca si al meu. Sunt foarte curioasa daca in urma acestui mesaj se vor lua masuri si cine va avea curajul sa faca dreptate...sunt destule persoane implicate in aceasta frauda..insa cu directive clare....