Bacalaureat - Subiecte „discutaţionale“ la prima probă

Bacalaureat - Subiecte „discutaționale“ la prima probă

Din totalul celor 7.345 de absolvenți constănțeni de liceu din seria curentă, 1.281 nu s-au înscris la sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2013.O explicație pentru acest număr relativ mare de absenți am primit din partea dr. Răducu Popescu, inspector general: „Sunt elevi care nu au reușit să-și încheie situația școlară, din cauza multor corijențe sau chiar repetențe. Există și un procent mic de indeciși, care consideră, probabil, că nu au nevoie de această diplomă”. Pe de altă parte, prof. ing. Adriana Cristina Oprea, inspector ge-neral adjunct, a oferit o altă explicație: „Ca urmare a procentului foarte scăzut de promovabilitate înregistrat în 2012, am avut o discuție cu profesorii, care se pare că au decis să fie mai intransigenți în acest an școlar, motiv pentru care asistăm la acest val de absenți. Concluzia derivă și din faptul că nu s-au prezentat nici la obținerea certificatului de nivel 3, care le permite să se angajeze ca tehnicieni”.În aceeași notă, a intransigenței, s-a situat și declarația „generalului” cu privire la această sesiune de Bacalaureat: „Nu avem nicio țintă de atins, nu ne-am propus niciun target, dar vă asigur că nu va reuși să scrie nimeni mai mult decât a învățat. Ne dorim ca promovabili-tatea Bacalaureatului 2013 să reflecte nivelul real de cunoștințe acumulate de absolvenți. Nu vreau să-i mai punem în situații neplăcute pe cei care au învățat cu adevărat, iar notele să reflecte meritul. Ne bucurăm că anul acesta subiectele vor fi diferențiate, așa încât cei care vin dintr-o filieră tehnologică să primească subiecte adaptate programei și orelor alocate. În așa fel încât un elev pregătit chiar și la această filieră va putea să obțină note mari dacă a învățat”.Atmosfera relaxatăIeri, la ora documentării noastre, la câteva dintre liceele constănțene vizitate am putut descoperi o atmosferă relaxată, lipsită de prea multe inhibiții. Programați riguros, în ordine alfabetică, după un orar ce prevede și pauze de prânz, fiecărui elev fiindu-i alocate 10-15 minute pentru tratarea integrală a subiectelor - ce cuprind atât texte literare, cât și non-literare -, dar care se prelungește până în jurul orei 17,30, candidații aveau în mâini o listare a subiectului model oferit de Ministerul Educației.La TELECOM, spre exemplu, câțiva liceeni ne-au declarat că această probă este cea mai ușoară și nu au motive de îngrijorare. „Greul începe o dată cu probele scrise, adică de pe 1 iulie”, ne declara Andrei, unul dintre elevii pe al cărui subiect a fost un text despre stresul înainte de examen. Un alt subiect din cele 75 multiplicate ieri în tot județul a fost despre importanța lecturii în dezvoltarea vocabularului, altuia i-a picat un text semnat de Alexandru Filipide despre originea limbii române. Evident că nu au lipsit nici glumele pe seama „greutății” subiectelor propuse, unii declarându-le „discutaționale”, vocabular folosit în serialele de comedie mai repede decât în cărțile de limba română.La Liceul Teoretic „George Călinescu” o elevă ne declară că acum chiar n-are nici un rost să vorbim despre subiecte: „Veniți pe 1 iulie, la proba scrisă să vedeți atunci jelanie!”. La Colegiul Tehnic „Tomis” o candidată absolventă de seral era extrem de emoționată: „Pentru cei tineri, care nu au întrerupt contactul cu școala e mult mai ușor să spună că n-au niciun stres!”.Proba A continuă în unele unități de învățământ constănțean și astăzi și miercuri, 12 iunie, acolo unde numărul claselor terminale este mai mare.