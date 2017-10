Bacalaureat american la „Mircea“

Ştire online publicată Joi, 03 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Începând cu 5 iunie, ora 7, Constanța organizează pentru prima dată bacalaureat de tip american, subiectele fiind trimise de o comisie a ETS din Texas, New Jersey. Este vorba despre SAT – examen organizat de ETS (English Testing Services) și găzduit de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, organizatorul local fiind prof. Florina Niculescu. Constanța se alătură, astfel, centrelor din București, Cluj și Iași, care organizează deja acest tip de examen. Înscrierile pentru acest tip de bacalaureat se fac on line, direct la ETS, unde cei interesați pot afla toate detaliile. Probele de examen sunt la materiile engleză, matematică, biologie, fizică, chimie, literatură și istoria SUA, iar selecția disciplinelor de examen este făcută de universitățile la care vor să aplice elevii, în funcție de profilul ales. Acest examen mai are și o a doua sesiune, în luna octombrie a acestui an.