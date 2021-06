BACALAUREAT 2021. Nuvela şi „responsabilităţile de familie” le-au făcut viaţa frumoasă candidaţilor

Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat de la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanța. Acesta avea asupra lui căştile de la telefon. Candidatul nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.





Subiectele, elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, i-au luat prin surprindere pe candidaţi care susţin că au avut parte de o surpriză plăcută şi că nivelul de dificultate a fost mai scăzut decât la simularea din primăvară.





La subiectul 1, candidaţii au avut mai multe cerinţe pe baza unui text la prima vedere, „Viaţa lui I.L. Caragiale” de Şerban Cioculescu, şi de redactat un text de minimum 150 de cuvinte despre cum greutăţile vieţii pot îngreuna sau nu realizarea responsabilităţilor faţă de familie. La subiectul al doilea, au avut de analizat o poezie de Ion Vinea. Iar, la subiectul al treilea, au avut de redactat un eseu de 400 de cuvinte în care să prezinte particularităţi ale unei nuvele studiate.





La Colegiul Energetic Constanţa, candidaţii au ieşit veseli din sălile de examen, convinşi că s-au descurcat destul de bine la această primă probă. „Am scris despre «Moara cu noroc». Am reuşit să fac trei pagini, chiar dacă la început credeam că nu o să reuşesc să umplu nici două pagini. Eu zic că nu are ce să îmi scadă prea mult”, a povestit unul dintre băieţi, în timp ce se îmbrăţişa cu colegii săi. Un altul a mărturisit că nu prea ştia ce să scrie la eseul despre „viaţa de familie”, dar s-a gândit la tatăl lui, care lucrează în străinătate. „Am făcut o legătură, cum m-am priceput şi eu, pentru că are legătură şi cu greutăţile vieţii şi cu viaţa de familie”, a mai spus candidatul.



Telverde pentru sesizări





Marţi, 29 iunie, se va desfăşura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi a specializării. Ultima probă scrisă, proba la limba şi literatura maternă, este programată joi, 1 iulie. Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie, până la ora 12.00



Reamintim, că, pe perioada desfăşurării examenului de Bacalaureat, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţie o linie telverde, 0800801100, pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8.00 şi 16.00.





4.549 de candidați, reprezentând 89% din totalul candidaților înscriși, au participat luni, 28 iunie, la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2021, cea la limba şi literatura română, în judeţul Constanţa. Dintre aceştia, 4.251 sunt candidați din promoția curentă şi 837 din promoțiile anterioare.