Bacalaureat 2021. La Constanța, mai mulți promovați decât anul trecut

Limba și literatura română: lucrările a 1.351 de candidați au fost notate cu 10

Limba și literatura maternă: lucrările a 263 de candidați au fost notate cu 10

Proba obligatorie a profilului (Matematică - 948 / Istorie – 1.766)

Proba la alegere a profilului și a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la Logică și argumentare: 1.908).

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat , rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/ , cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020: 71,4%), iar pentru promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020: 25%).Au promovat 86.120 de candidați, dintr-un total de 126.999 de candidați prezenți (110.358 candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 16.641 candidați prezenți din promoțiile anterioare).Precizăm că numărul de candidați înscriși în acest an este cu peste 22.000 de candidați mai mic decât numărul celor înscriși anul trecut.112 candidați au obținut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).În județul Constanța, rata de promovare din acest an este mai mare față cea de anul trecut cu 5% (64,3% în 2021, față de 59,3% anul trecut)Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:Informații detaliate pot fi consultate în dosarul de presă publicat aici