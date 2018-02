Bacalaureat 2018 cu scandal. Probele orale ar putea fi anulate

Elevii de clasa a XII-a au intrat de ieri în Bacalaureat. Aceștia susțin, săptămâna aceasta, și săptămâna viitoare, probele orale. În funcție de cum sunt programați să intre în examen, ei trebuie să participe și la cursuri, nefiind scutiți de frecvența la ore în această perioadă.Dincolo de disconfortul de a avea probe și cursuri în același timp, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, de seriozitatea îndoielnică a examenului susținut în timpul anului, cu cadrele didactice din același liceu, există o controversă legată de însăși legalitatea Bacalaureatului 2018. Sindicaliștii din învățământ consideră, însă, că probele orale desfășurate în cursul anului sunt în afara legii, având în vedere că în Legea Educației este menționat faptul că examenul poate fi susținut doar de absolvenți. În condițiile în care elevii de clasa a XII-a de-abia au intrat în semestrul al doilea, ei mai au cinci luni până vor absolvi liceul așa că nu ar avea dreptul să dea deja Bacalaureatul.„Examenele sunt în afara legii întrucât Bacalaureatul poate fi susținut, conform Legii Educației, numai de către absolvenții de liceu. Or, noi în luna februarie nu discutăm în niciun caz de absolvenți. Este practic în afara legii și dă posibilitatea oricui să conteste aceste probe”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.Acesta consideră că susținerea probelor bulversează programul școlar: „Gândiți-vă că, în aceeași zi, elevii trebuie să participe și la competențe și, totodată, să își facă orele de curs. Lucrul este valabil și pentru cadrele didactice. Va fi un efort formidabil”, mai spune Marius Nistor.Practic, există riscul ca, în cazul în care cineva va contesta probele orale, acestea să fie chiar anulate.Ministerul Educației invocă tot legea…Deși actualul ministru al Educației, Valentin Popa, nu a comentat declarațiile liderului de sindicat, măsura schimbării perioadei Bacalaureatului 2018 fiind luată de predecesorul său, Liviu Pop, reprezentanții ministeriali au precizat că probele sunt perfect legale. „Potrivit dispozițiilor art. 78 alin (7) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aceste evaluări se organizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al doilea, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de examen”, este precizat în comunicatul privind desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice.„Degeaba m-a ținut mama toată vacanța în casă!“În județul Constanța, s-au înscris la Bacalaureat 5.293 de candidați, din care 723 din serii anterioare. O parte dintre aceștia au susținut, deja, ieri, proba orală la limba română, iar restul o vor da astăzi. Subiectele pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare, nonliterare, itemi corespunzători descriptorilor competențelor din programele pentru Bacalaureat. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 - 15 minute.În urma susținerii probei, candidații primesc nivel de competență lingvistică: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat.„Am fost destul de stresată, dar până la urmă m-am descurcat. A fost ușor. Am vorbit până m-a întrerupt doamna profesoară. Nici acum nu îmi aduc aminte ce am tot spus acolo. M-a întrebat ea ceva, dar nu prea am înțeles, am spus în continuare ce știam. Nu a mai zis nimic și m-a lăsat să plec”, ne-a povestit o elevă de la Liceul „Traian”.Și colegii ei au ieșit tot așa de fericiți de la examen.„A fost floare la ureche. Degeaba m-a ținut mama toată vacanța în casă!”, s-a lamentat un altul.Vineri, pe 16 februarie, apoi luni și marți, 19 și 20 februarie, sunt programate probele de evaluare a competen-țelor digitale, iar pe 21 și 22 februarie, cele de comunicare într-o limbă de circulație internațională.