BACALAUREAT 2017. RUŞINE! Nici un promovat, la şase licee din CONSTANŢA

2

Bac

La liceul Albatros jegoasa aia de profa de mate, Zaharia nu m-a lăsat sa ma înscriu la bac! A zis ca ma lasă corijenta! Și asta se practica in acel liceu de cel putin2 ani! Pot confirma elevii! De aia sunt elevi care nu dau in prima sesiune, de frica sa nu vina la corijente in vara. Și in ultimul an.