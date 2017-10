Bacalaureat 2017. Constanţa - în topul naţional al eliminaţilor pentru fraudă

3

Hotii de azi ,politicienii de maine

Cei 244 de elevi care au abandonat si cei 8 care au incercat sa copieze, reprezinta viitorul Romaniei.Ceilalti elevi care au fost corecti , cinstiti si au invatat reprezinta viitorul Italiei,Spaniei,Germaniei,Canadei sau al Staelor Unite, sunt cei care vor emigra. Cine poarta toata vina ca procentul eliminatilor ptr frauda a crescut, la fel si rata abandonului ?Oare nu noi prin exemplele pe care le dam zi de zi? Nu-i mai simplu sa urmezi in viata drumul Olgutei Vasilescu?La 16 ani sa faci cafele si sa faci "inspectii" pe sub biroul sefilor de partide politice,iar peste cativa ani sa devi ministru?Scoala???Nu-i nevoie,are grija partidul sa faci o particulara.Doctorat?Tot partidul are grija. De ce sa te strezi o vara sa inveti?Ptr ce?Ptr un salariu de mizerie in Romania?Nu-i mai bine sa fi "pitipoanga" unui politician si sa incasezi mii de euro de la 10 consilii de administratie ale companiilor de stat?Cat incaseaza o amanta de politician cu studii la particulara la ASF sau la Aeroportul Otopeni?Sunt cazuri concrete prezentate atat in presa scrisa cat si la TV.A facut cineva ceva?S-a luat vreo masura?Nu , mergem cu pitipoanga inainte. Concluzie: cu 8 cazuri de frauda viitorul politic al orasului,judetului si al tarii suna excelent.O sa intrecem Teleormanul in hotie si prostie,o sa dam premierul peste 4 ani. PS.Va rog sa va uitati ce specimene au trimis Stroe &Co. in guvernul Romaniei: Titus "Behehehe-Oita" Dobre si pe Misa,un fel de "Habarnam" constantean.(il intrece si pe cel original, al lui Nosov)