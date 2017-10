Bacalaureat 2013 / Peste 800 de liceeni n-au știut să deschidă computerul

3

...grea viata asta!

...nici nu stii cum sa o mai dai! Acum 30 de ani se da proba la...strans surubul!....si multi au ajuns ingineri ...numai pentru ca asa a vrut Tata! fara sa treaca proba!...acum nu stiu sa desachida calculatorul....si vor ajunge in functiile de conducere! ...Daca stam si ne gandim bine, intre cele doua situatii se poate face o legatura stransa....daca Tata vrea, se poate orice! ...dar ce castig a avut, sau are societatea?...ingineri care au dus industria romaneasca la faliment...ca numai industrie nu era ceea ce facea pe vremea Odiosului si Sinistrei Sale (intre noi fie vorba, au existat si meseriasi in domeniu, dar nu i-a luat nimeni in seama....)...acum am sarit din lac in.....fantana! ...vrem neaparat ca toti sa aiba competente....uite ca nu se poate asta! ...cei care nu stiu sa deschida computerul o vor duce mai bine ca ceilalti!....Asa ne -a aratat mersul societatii noastre din ultimile doua decenii! De fapt, poti sa nu stii nimic! Importanti este ca cineva sa te salte, sau sa te traga la locul pe care-l doresti! ....asta este cauza din care merg treburile noastre asa cum merg acum....oamenii au invatat une, sau nu au invatat...si acum sunt pusi sa faca ce nu stiu....si ....dau rau de tot cu batul in balta!...si asa va fi si mai departe!...o sa vina vremea in care elevii, nu la maturitate, fireste, vor fi examinati la deprinderi elementare: gospodarire, igiena personala, comportament social....si ar fi bine sa se introduca cat mai rapid asta dupa clasele primare: citit, socotit, igiena, gospodarie....ar mai fi un castig pentru morala societatii noastre...de asta avem nevoie acum....nu ca de cmputer ne putem lipsi, Doamne fereste, nu!...dar daca nu intra in cap, daca oamenii nu au vazut, nu au pipait, nu au pus mana, macar sa stie sa se spele, unde sa se spele, sa stie ca sapunul si pasta de dinti nu sunt daunatoare si ca se folosesc.... inaintea parfumului și fara limita....Grea viata asta! Invata la scoala ce nu-i foloseste in viata! Scoala face una, parintii zic alta! Societatea ofera numai unele exemple, scoala si familia le impune altceva....eu personal am dezarmat! ...roata lumea vrea de la tineri, dar altceva! Altceva decat vor ei!...de cat are nevoie societatea....de cat vrea familia! O tara a contradicțiilor, a divergentelor majore, a prapastiilor, pana la urma. Intr-o astfel de situatie, chiar ca nu mai este nimic de facut și nimic nu ne mai mira! ...Pana la urma 832 inseamna aproape nimic fata de 138 mii....sa o luam si asa...nu asta este drama noastra...832 vor ajunge, pana la urma, cum spunea aici si Carmen,....sefi! ...si vor avea secretare care trebuie sa le deschida computerul si altii care sa le rezolve treburile...sau, ma gandesc, fara sa fiu rautacios,...daca si Carmen s-a gandit la asta,....ce acestia ...vor bate cu timiditate la usa...politicii!....si daca li se va deschide, chiar ca nu va mai conta ce note au luat, sau chiar daca au luat bac-ul....asa este viata asta...grea....mai vorbim si alta data, Sa fiti sanatoși!