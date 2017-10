Bacalaureat 2013: Elevii „infractori“ de la Mangalia rămân fără diplome!

Ieri, am asistat la prima conferință de presă din noul an școlar 2013-2014, dar și din cel de-al doilea an de mandat pentru prof. dr. Răducu Popescu, în calitate de inspector școlar general: „Asta sper spre bucuria majorității cadrelor didactice și spre deznădejdea unui grup minoritar reprezentat de leneși și ciubucari, pentru care am o toleranță zero”. Conferința de presă a ținut aproape 90 de minute și iată ce am reținut important pentru dvs., stimați cititori, din cele trei teme mari și subpunctele lor.Examenul de definitivare în învățământUn cadru didactic care s-a titularizat nu a reușit să treacă pentru a treia oară examenul de definitivat, motiv pentru care va activa ca debutant. Nu întrebați cine, pentru că este în joc reputația unui dascăl, ar fi spus prof. Liliana Timofte.Concursul de ocupare a posturilorDintre cei 1.350 de candidați care au depus dosare, în final au rămas 921 de lucrări evaluate, cu 463 note peste 7. 289 de candidați cu note între 5 și 6,99, împreună cu titularii rămași nerepartizați în prima ședință s-au prezentat pe 14 august. Pe 9 august, au fost ocupate 113 posturi cu angajare pe durată nede-terminată, în urma căreia numărul titularilor în sistem a crescut cu 2% față de anul trecut, ajungând la 81,08% posturi ocupate de titulari. În a doua ședință, au fost ocupate 695 de posturi. 282 din cei 491 candidați care s-au prezentat au ocupat catedre complete și începând cu 1 septembrie vor fi angajați pe perioadă determinată. Ceilalți participă în etapele următoare la ședințele publice de astăzi și mâine.15 candidați eliminați la Bacul de toamnăDupă prima probă scrisă a sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, s-au înregistrat 15 eliminați. De asemenea, la Liceul „Dimitrie Leonida”, o candidată prinsă cu fițuici în bancă a declarat în scris că s-au strâns bani pentru asistenții din sala respectivă. Poliția derulează o anchetă, iar asistenții din sala respectivă nu vor mai face parte în zilele următoare din comisia de examen.În urma primirii rechizitoriului de la Centrul de examen „Ion Bănescu” din Mangalia, s-a constatat că sunt dovedite anumite fapte și există posibilitatea ca unor elevi să li se retragă diplomele. „E un lucru pe care nu știu dacă România l-a mai întâlnit până acum, iar anularea diplomelor se va face în instanță”, a mai declarat prof. Popescu.Vineri, 30 august, inspectorul general se va afla la Penitenciarul Poarta Albă, unde din nou un deținut dorește să susțină examenul de Bacalaureat, după ce colegul său a reușit performanța de a promova examenele la sesiunea din vară.Constanța - gazda a patru consfătuiri ale inspectorilor de specialitateÎn perioada 2-4 septembrie, se întâlnesc 49 de inspectori de limba și literatura română din țară. Urmează Consfătuirea națională a directorilor de licee cu profil pedagogic, între 4 și 6 septembrie, și cea a inspectorilor de socio-umane, la care vor participa 60 de inspectori. Ultima consfătuire este cea a inspectorilor pe management educațional care va avea loc în luna octombrie.v v vÎntrebat unde sunt școli cu probleme acum, cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, „generalul” a răspuns: „Inspectoratul Școlar Județean Constanța se ocupă de cu totul alte probleme decât cele ce revin administrațiilor locale. Consiliul Local este cel care se ocupă de acel imobil, iar ISJ de partea de management. Nu avem niciun semnal de alarmă de la vreo școală că nu poate îndeplini condițiile prevăzute de lege”. După care a adăugat că la școala din Ciocârlia sunt probleme cu furnizarea apei potabile.Anul trecut, înaintea începerii anului școlar a avut cu totul alte răspunsuri, din dorința poate de a demonstra implicarea activă a unui inspector general nou numit.