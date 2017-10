BACALAUREAT 2013 / 160.000 de candidaţi susţin, mâine, prima proba scrisă, la Limba română

BACALAUREAT 2013 / 160.000 de candidați susțin, mâine, prima proba scrisă, la Limba română

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Examenele scrise de la Bacalaureat încep mâine cu proba la Limba și literatura română, la care s-au înscris peste 160.000 de elevi care au terminat în acest an clasa a XII-a și absolvenți care nu au promovat în seriile anterioare. La prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an s-au înscris pentru susținerea probei scrise de Limba și literatura română 162.338 de candidați. Aceștia vor susține proba de la ora 9.00, putând intra în săli până la ora 8.30.Extragerea variantei de subiecte pentru proba scrisă la Limba romănă va avea loc luni dimineață, urmând să fie transmisă centrelor de comunicare. Prima probă scrisă de la examenul de bacalaureat se desfășoară în 583 de centre de examen. Toate școlile în care are loc examenul de bacalaureat au sisteme de supraveghere video, scrie realitatea.net.