Bacalaureat 2012/RDS nu ţine cont de examene

Stat vs Privat

Pai cam asa se intampla cand sistemul putred al statutui roman se loveste de sistemul privat unde se munceste pe bune pentru bani. In domeniul privat nu prea e loc de nepotisme, de profesori doar cu numele, in domeniul privat se munceste de multe ori mai bine de 10 ore pe zi. La stat (sugestiv nume) sunt institutii unde se sparge poarta la 16:00 fix - armata de exemplu... Din pacate romanii dunt impartiti in doua tabere: platitorii de taxe si cei ce profita de ele. E unul din efectele secundare al disparitiei comunismului: muncesti pe bune - esti platit si platesti la randul tau taxe. Uneori munca in domeniul privat e cam artagoasa si-si cere drepturile pe bune: banii.